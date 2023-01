Marvel entame la Phase 5 : nouvelle bande-annonce pour "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania"

merveille

Le MCU lance sa cinquième étape avec la première de la nouvelle suite d’Ant-Man. Lundi soir, la bande-annonce complète est arrivée. Épingle de sûreté!

© IMDbMarvel entame la phase 5 : nouvelle bande-annonce pour « Ant-Man and the Wasp : Quantumania ».

2023 a commencé pour tout le monde et le Univers cinématographique Marvel Il n’a pas de temps à perdre, car le neuvième jour de la nouvelle année, ils ont publié la bande-annonce finale tant attendue de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. C’est le film qui marquera l’ouverture de la phase 5 de la franchise, présentant le grand méchant dont on parlera dans les productions suivantes de la saga. Ensuite, tout ce que vous devez savoir.

« Dans le film, qui lance la phase 5 du MCU, les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Rejoints par les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve explorer le royaume quantique, interagir avec de nouvelles créatures étranges et se lancer dans une aventure qui les emmènera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient »précise son synopsis.

+Nouvelle bande-annonce pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Au cours de la matinée de ce lundi, les réseaux sociaux officiels du film et le mcu ils ont avancé l’actualité principale avec une nouvelle affiche qui a reçu des milliers de likes instantanément. Là, ils ont révélé: « … et ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de #AntManAndTheWasp:Quantumania de Marvel Studios ce soir au championnat national des éliminatoires de football universitaire sur ESPN ». Enfin, c’est ici. Ne le manquez pas!

Dans l’aperçu, nous voyons Paul Rudd (Scott Lang) Oui Évangéline Lilly (Hope Van Dyne)près de Catherine Newton se faire passer pour une jeune femme Cassie Lang. Mais le plus surprenant est la présence de Jonathan Majors comme Kang le conquérant, le principal antagoniste qui aura non seulement un rôle fondamental dans ce film, mais aussi dans de futurs projets face à d’autres super-héros. Le casting est complété par william jackson harper (Quaz), Michelle Pfeiffer (Janet Vandyne) michel douglas (Dr Hank Pym) et Bill Murray (Krylar), entre autres.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lancera la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel le 17 février 2023. Comme nous l’avons souligné, kang le conquérant sera le principal méchant de cette nouvelle suite, mais nous pouvons également voir un deuxième rival car il est MODOK., une intelligence améliorée avec la capacité de créer toutes sortes d’armes qui se sont transformées en une tête géante avec de minuscules membres.

