Amy Schumer explique la sortie du film Barbie

Le prochain Barbie le film serait certainement très différent si le plan précédent pour le long métrage avait fonctionné. Avant que Greta Gerwig n’embarque chez Mattel Barbie film, divers scénarios avaient été envisagés, et à un moment donné, il a été rapporté que Amy Schumer jouerait dans un live-action Barbie film de Sony. Cette version du projet aurait également eu Schumer et sa sœur, Kim Caramele, ajoutant des réécritures à un projet initialement rédigé par Hillary Winston.





Des mois après avoir rejoint le projet, Schumer révélerait en 2017 qu’elle n’était plus impliquée, affirmant à l’époque qu’il restait des « conflits d’horaire ». Il y avait des plans provisoires pour faire venir Anne Hathaway pour le rôle, mais les droits de Sony à Barbie expirerait en 2018, permettant à Warner Bros. de les ramasser. Cela s’est accompagné d’une refonte complète du Barbie plans de film, résultant en l’arrivée de Gerwig pour écrire un nouveau scénario à partir de zéro avec une vision entièrement différente de l’histoire. Margot Robbie serait choisie pour le rôle principal peu de temps après.

Dans une nouvelle interview sur Que se passe-t-il en directSchumer a été franc à son sujet Barbie sortie. S’adressant à l’hôte Andy Cohen, Schumer dit que la vraie raison pour laquelle elle est partie Barbie était due à des différences créatives. Elle clarifie comment elle pense que Gerwig Barbie a l’air « génial », louant la vision féministe de l’histoire qui, selon Schumer, n’aurait pas été présente avec le film défait de Sony.

« J’ai hâte de voir le [Greta Gerwig] film, je pense que ça a l’air génial « , a déclaré Schumer. » Je pense que nous avons dit que c’était des conflits d’horaire, c’est ce que nous avons dit, mais oui, c’était vraiment juste, comme, des différences créatives. Mais, vous savez, il y a une nouvelle équipe derrière, et ça a l’air très féministe et cool, donc je vais voir ce film. »

Quand Cohen demande si elle veut dire que le film de Sony ne serait pas ont été féministes et cool, a confirmé Schumer en répondant: « Ouais, ouais. »

La sortie d’Amy Schumer a laissé la porte ouverte à Margot Robbie pour jouer à Barbie

Les détails complets de l’intrigue sur ce film non réalisé n’ont pas été révélés, mais il y a de fortes chances que ce soit très différent de ce que Greta Gerwig a apporté à la table avec le scénario écrit avec Noah Baumbach. Dans le film, Margot Robbie incarne une vraie Barbie à Barbieland qui part à la recherche du bonheur quelque part dans le monde réel. Ryan Gosling joue également le rôle de son Ken, les deux ressemblant à des versions en direct des poupées Mattel. Les autres membres de la distribution incluent Kate McKinnon, Emma Mackey, Will Ferrell, John Cena, Dua Lipa, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Helen Mirren, America Ferrera, Issa Rae et Hari Nef.

« La première fois que j’ai lu le Barbie scénario, ma réaction a été : ‘Ah ! C’est tellement bon. Quel dommage qu’il ne verra jamais le jour, car ils ne nous laisseront jamais faire ce film. Mais ils l’ont fait », a déclaré Robbie à propos du film, doutant au début qu’il serait même réalisé car il était tellement exagéré.

Barbie sera présenté en première dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023.