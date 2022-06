Netflix : Entrevías est basé sur une histoire vraie ?

Netflix

entrevías C’est l’une des séries les plus réussies sur Netflix, mais elle a suscité certains doutes chez ses téléspectateurs : est-elle basée sur une histoire vraie d’Espagne ? On vous dit !

© TélécincoJosé Coronado à Entrevías

Ces derniers jours, une série espagnole a de nouveau captivé les fans de Netflix. Il s’agit de entrevías, qui est arrivé sur la plateforme le 20 mai et a fait sensation. La bande, qui n’est pas originale au service à la demande, mais appartient à la télévision espagnole, met en vedette José Coronado.

José Coronadoqui est l’un des acteurs les plus célèbres et les plus importants d’Espagne, donne vie à Tirso Abantos à entrevías. Ce personnage est un ancien militaire qui en a marre du trafic de drogue dans son quartier et n’hésite donc pas à le combattre. Bien que, bien sûr, tout devienne personnel pour lui lorsque sa famille est impliquée et en danger.

Tel est ainsi entrevías, avec cette intrigue complètement captivante, a su captiver et émouvoir des milliers de téléspectateurs à travers le monde. En fait, la fiction mène déjà le Top 10 des plus joués avec un total de 61 620 000 heures vues. Autant dire qu’elle est déjà considérée comme l’une des fictions les plus importantes de la plateforme.

Pour la même raison, les fans attendent déjà avec impatience la suite de l’histoire qui, le 27 mai, a été diffusée à la télévision espagnole. Et, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie sur Netflix concernant les nouveaux épisodes, mais dès leur arrivée, un nouveau doute s’est installé chez les téléspectateurs. Apparemment, de nombreux adeptes de cette bande en sont venus à se demander si l’histoire que la fiction évoque est réelle.

Bien que oui, le nom de la production il s’agit d’un vrai quartier situé à Madrid, la réalité est que ce qui est montré sur le petit écran n’est pas une histoire vraie. Bien sûr, lors d’une interview, David Bermejo, le créateur de la série, a révélé qu’il voyait sa production comme le reflet de la société contemporaine. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils n’ont pas voulu éviter d’ajouter le problème du trafic de drogue à leur complot.

Pour sa part, José Coronado, a même avoué que l’idée de son personnage était que les téléspectateurs s’identifient à lui parce qu’ils en ont « marre » de ce qui se passe autour. Mais, au-delà, entrevías Ce n’est pas une histoire vraie et c’est simplement fictif, à la fois sur ce qui se passe dans le vrai quartier et sur ce qu’il touche au trafic de drogue.

