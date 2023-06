Kieran Culkin de Succession a révélé ses réflexions sur son personnage dans la finale de la série : "Je ne pense pas qu’il va bien – il n’a personne"

Pour Variety’s Actors on Actors issue, star Kieran Culkin fait part de ses réflexions sur le sort de son Succession caractère romain. Dans le Succession finale de la série, le personnage de Culkin a fini par boire un martini seul dans un bar. Bien que Roman sourit rapidement à la fin de la série, son avenir reste incertain. En appelant de Pologne pour discuter avec Variety, Culkin a admis qu’il n’avait toujours pas regardé le dernier épisode en raison de son emploi du temps chargé.





Le Scott Pilgrim vs le monde L’acteur a commencé par parler de la scène de la salle de conférence.

Culkin a révélé: « Au départ, c’était plutôt un match hurlant entre Shiv et Kendall qui est devenu un peu physique, et il a fini par jeter un téléphone, et ils se sont en quelque sorte bousculés. Il y a eu une discussion, une question de sécurité, parce que Sarah était en fait enceinte à l’époque. »

Il a ajouté : « Jeremy et moi sommes du même avis : nous n’aimons pas vraiment répéter. Nous savons ce qui se passe dans la scène, faisons-le. Mais nous devons aussi être en sécurité, car il y avait un risque pour la sécurité. Nous Je pensais que ça arriverait peut-être à un endroit où Shiv allait le pousser ou lancer quelque chose – nous n’étions pas sûrs. Mais quand il est allé la chercher, je l’ai attrapé instinctivement. Et puis il a tourné son attention vers moi. quelques prises où nous avons fini par nous bagarrer, et vraiment y aller par terre. Je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas ce qui l’a fait entrer.

L’acteur a également évoqué le câlin entre Kendall et Roman qui a fait éclater les points de suture de Roman. Culkin a admis: « Dans cette scène, quand je l’ai lu, j’étais un peu confus quant à ce qui se passait », et a ajouté qu’il en avait sa « propre interprétation ». Pourtant, la star a noté: « Je veux en quelque sorte garder celui-là pour moi » concernant son sens de ce qui s’est passé entre les frères.

Kieran Culkin a déclaré qu' »aucun des frères et sœurs n’est particulièrement bien placé à la fin »

Quant à l’avenir de Roman, Culkin n’est pas tout à fait sûr de la suite de son personnage. « Aucun des frères et sœurs n’est particulièrement bien placé à la fin », a noté la star avant d’ajouter que ce n’est pas parce que Roman a beaucoup d’argent qu’il ira bien.

Il a dit: « J’ai entendu cette interprétation, et je pense que c’est intéressant. Beaucoup de gens disent simplement: » Eh bien, il a des tonnes d’argent – ​​il ira bien! Ce qui n’est tout simplement pas vraiment le cas pour ces gens. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que « Eh bien, je suppose que j’ai mes richesses et mon martini, ça va. » Je ne pense pas qu’il va bien. Non.

Culkin a ensuite discuté de la scène finale de son personnage dans Succession en disant: « Je me souviens que ce jour-là, Jesse a dit: ‘Voulez-vous parler de ce moment, ou pas?’ J’ai dit: ‘Non, on va juste tirer dessus.’ Parce que je ne voulais pas entendre ce que c’était. Parce que j’avais ma propre idée. Il a dit qu’il pensait que c’était plus comme « Roman est retourné là où il était au début. Ce qui est vraiment triste à ce sujet, c’est tout C’était pour rien. C’était une perte de temps. Comme, à quoi ça sert ?

Il a noté: « Ce qui est une interprétation cool, et c’est la sienne, donc cela semble être celle qui a raison. »

Culkin a poursuivi: « Mais il y a le mien, qui a, je pense, des éléments de cela. Les gens grandissent inévitablement lorsqu’ils vivent des expériences comme celle-ci. Je pense qu’il a évolué en tant que personne. Je ne pense pas qu’il n’en ait rien gagné. Je pense qu’il a dû en retirer quelque chose, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui m’attire, même à la fin de la saison 3, c’est si Roman est exclu de l’entreprise, et il n’y a aucune raison pour lui spécifiquement de venir au bureau et d’interagir avec ses frères et sœurs, ils n’ont pas la capacité de dire: « Hé, tu me manques. Réunissons-nous et traînons. »

Il a ajouté : « Je pense qu’il aime non seulement sincèrement sa famille, mais qu’il en a besoin. Maintenant que c’est fait, qu’il est sorti et qu’ils sont tous sortis : quand va-t-il les revoir ? Qui a-t-il Et ce n’est pas comme si on allait se retrouver autour d’une bière. Il est vraiment seul. As-tu déjà vu Roman avec un ami ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que les frères et sœurs pourraient un jour réparer leur relation après la finale, Culkin a répondu : » Roman serait très partant pour ça, je pense. Mais je n’en ai aucune idée ! J’adore qu’il y ait différentes interprétations de celui-ci. , et différentes théories. J’adore ça, parce que toutes ces choses peuvent exister en même temps – c’est pourquoi je pense que c’est génial que ça se termine là où ça s’est terminé. Cela ressemble beaucoup à la fin, mais il pourrait y avoir plus. Parce qu’il pourrait vraiment y avoir ! »

Il a ajouté: « Je veux vraiment voir ce qui se passe avec ces personnages. Mais je suis vraiment satisfait d’être assis avec ce sentiment d’en vouloir plus et de savoir que c’est fini. »