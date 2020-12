La première bande-annonce de Outside the Wire montre un autre film Netflix à haut indice d’octane

Ce matin apporte la première bande-annonce du nouveau film d’action de Netflix, En dehors du fil, avec Anthony Mackie, emballant dans des tonnes d’action.

Netflix continue de proposer des films d’action impressionnants, comme La vieille garde, et le premier trailer de leur dernier, En dehors du fil, ressemble à un autre passionnant à regarder:

Bien que j’aurais aimé un peu plus d’informations sur l’histoire dans son ensemble, je suis en train de creuser cette bande-annonce (coups de pied et robots!) Et j’ai très hâte de voir Mackie continuer à étoffer ses talents de héros d’action.

Dans un avenir très proche, un pilote de drone en disgrâce (Damson Idris) est envoyé dans une zone militarisée meurtrière où il se retrouve à travailler pour un officier androïde (Anthony Mackie) chargé de localiser un appareil apocalyptique avant les insurgés. Outside the Wire est réalisé par Mikael Hafstrom.

En dehors du fil frappe Netflix sur 15 janvier.