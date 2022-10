Comment avoir deux comptes Telegram différents sur le même mobile

in

Pas à pas, nous vous expliquons ce que vous devez faire pour avoir jusqu’à trois comptes Telegram différents sur le même mobile.

Oubliez l’achat d’un deuxième mobile, en utilisant le deuxième espace de votre smartphone et toute autre méthode que vous pouvez imaginer. Pour avoir deux comptes Telegram différents sur un même mobile entrez simplement dans l’application et suivez les étapes que nous allons vous expliquer. Cette fonction est disponible dans l’application de la plateforme de messagerie, vous n’avez même pas besoin de vous abonner à Telegram Premium.

Le service concurrent de WhatsApp permet facilement le même utilisateur utilise jusqu’à trois comptes depuis le même mobile. Ceci est très utile pour, par exemple, ceux qui ont un compte différent pour le travail et un autre pour le personnel. Ensuite, nous voyons étape par étape comment vous pouvez avoir deux comptes Telegram différents sur un smartphone.

Comment avoir deux comptes Telegram sur le même mobile

L’un des grands avantages d’utiliser Telegram comme plateforme de messagerie est qu’il vous permet d’utiliser jusqu’à trois comptes différents sur le même téléphone mobile. De cette façon, nous n’avons pas besoin d’utiliser un autre terminal ou de recourir à un deuxième espace ils ont des modèles. Ceux qui utilisent plusieurs comptes pour communiquer peuvent les gérer depuis un seul smartphone.

Un autre aspect positif est que pour profiter de cette fonction multi-compte Telegram, vous n’avez pas besoin de souscrire à la version payante, Telegram Premium, c’est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme. Il vous suffit d’entrer dans l’application Telegram sur votre mobile et suivez ces étapes simples :

Tapez sur le bouton trois lignes horizontales du coin supérieur gauche. taper sur le flèche vers le bas qui apparaît à droite de votre nom. Entre en « Ajouter un compte ». Saisissez le numéro de téléphone du compte que vous souhaitez ajouter.

Lors de l’ajout d’un deuxième ou troisième compte Telegram, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non synchroniser les contacts. Dans quelques secondes, ce nouveau compte sera disponible et vous pourrez l’utiliser normalement. Pour basculer entre les différents numéros de téléphone ajoutés, il vous suffit de déroulez le menu de droite et appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser.

L’option d’ajouter un nouveau compte à Telegram est également disponible dans le programme pour l’ordinateur. Le processus est très similaire : vous appuyez sur le bouton à trois lignes dans le coin supérieur gauche, cliquez sur la flèche orientée vers le bas et accédez à « Ajouter un compte ».

Si vous n’utilisez toujours pas ce service de messagerie, rappelez-vous que vous pouvez télécharger Telegram très facilement et sans rien payer. Sans aucun doute c’est une alternative à WhatsApp très intéressanteet cette possibilité d’ajouter plusieurs comptes en est la preuve.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂