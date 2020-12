Ariana Grande met fin aux rumeurs de querelle de Victoria Justice avec un post Instagram

Ariana Grande et Victoria Justice sont officiellement amis. Fin de.

Ariana Grande et Victoria Justice ont officiellement mis fin à toute spéculation selon laquelle ils auraient du mauvais sang sur Instagram.

Depuis Victorieux a fait ses débuts en 2010, il y a eu plusieurs rumeurs d’une querelle entre l’actrice principale Victoria Justice et sa co-star Ariana Grande. Ariana est particulièrement amie avec le reste de la Victorieux jeter. Liz Gillies, Daniella Monet et Matt Bennett traînent toujours avec elle souvent, à la fois en public et en dehors, et ils ont même joué dans sa vidéo « merci, prochaine ».

LIRE LA SUITE: Dixie D’Amelio répond à Ariana Grande qui traîne les stars de TikTok

Pendant ce temps, Ariana et Victoria semblaient s’être séparées. Cependant, il semble que les étoiles bien-aimées soient à nouveau proches maintenant.



Ariana Grande met fin aux rumeurs de querelle de Victoria Justice avec une publication sur Instagram. Photo: @arianagrande via Instagram, Kevin Mazur / KCA2014 / WireImage

En mars, Ariana et Victoria se sont retrouvées virtuellement avec le reste de leurs co-stars pour célébrer le Victorieux anniversaire et maintenant, Victoria et Ariana ont, une fois de plus, mis fin à toute rumeur dramatique en se soutenant mutuellement sur Instagram. Victoria a lancé les choses en commentant « C’est épique. J’ai hâte de regarder! », Sous la bande-annonce du nouveau film Sweetener Tour d’Ariana.

Ariana a ensuite emboîté le pas. Prenant à ses histoires, elle a posté une capture d’écran du nouveau single de Victoria ‘Treat Myself’ et a écrit: « Félicitations mon ami @victoriajustice. C’est tellement beau. » Victoria a depuis republié l’histoire d’Ariana et a ajouté: « Ari, ily. Merci. »

En d’autres termes, il semble que non seulement il n’y a pas de bœuf entre Ariana et Victoria, mais ils se sont reconnectés depuis le Victorieux retrouvailles en mars et sont de vrais amis.

Malgré l’apparence de se séparer, il n’y avait jamais eu de preuves réelles suggérant que Victoria et Ariana avaient en fait du bœuf. En 2015, Victoria a déclaré à Meredith Vieira: « Tout le monde pensait que j’étais cette brute et que j’étais méchante avec elle, ce qui ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Bien sûr, nous avions nos différences, mais tout le monde dans le casting de Victorieux était une famille et je les adore ».

En tous cas. Mon moi de 14 ans peut enfin respirer en sachant que les icônes qui ont joué Victoria et Cat sont des amis IRL.

