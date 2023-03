Une femme se venge d’un gars qui lui a demandé de rencontrer ses parents après 5 rendez-vous, puis a dit qu’il voulait juste être amis

Les rencontres ne sont pas pour les âmes sensibles, et avec tous les signaux mitigés, les fantômes et la pêche au chat, l’expérience peut être aussi déroutante que décourageante.

Mais imaginez devoir naviguer dans tout cela en tant que personne d’un pays différent où la culture des rencontres est totalement différente. C’est la situation dans laquelle s’est retrouvée une étudiante japonaise en échange sur TikTok lorsqu’elle a commencé à sortir avec des gars américains dans son université, une expérience qu’elle a trouvée totalement mystifiante.

Surtout quand les choses avec le gars qu’elle voyait ont pris un virage à gauche extrêmement étrange très tôt dans leur relation.

Le rendez-vous d’un TikToker lui a demandé de rencontrer ses parents après seulement cinq rendez-vous, puis l’a larguée pour être « juste des amis ».

La situation était si étrange et bouleversante que la femme a décidé de se venger de lui de la manière la plus hilarante possible.

Le TikToker dit que la culture des rencontres au Japon est totalement différente de celle des États-Unis, donc les choses ont commencé étrangement dès le premier rendez-vous.

TikToker Yumeka, connue sous le nom de @yumekaumemori sur l’application, dit qu’au Japon, ils n’ont pas vraiment ce qu’elle appelle la « phase de la conversation » lorsqu’ils sortent ensemble. Les choses ont tendance à aller un peu plus vite là-bas – vous vous rencontrez et vous allez droit au but et vous allez à un rendez-vous convenable, au lieu de bavarder un peu d’abord comme nous le faisons ici aux États-Unis.

« J’étais prêt à expérimenter certaines différences culturelles en termes de rencontres », a déclaré Yumeka. Les coutumes de rencontres varient considérablement d’un pays à l’autre de toutes sortes de façons auxquelles la plupart d’entre nous ne s’attendraient jamais, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Mais la façon dont les choses se sont déroulées l’a tout de même un peu choquée.

« Nous avons traîné environ cinq fois avant d’aller chez lui pour la première fois », dit-elle dans sa vidéo, ce qui l’a surprise alors que les choses s’accélèrent d’où elle vient. Mais comme « il était gentil et qu’on s’amusait » à leurs rendez-vous, elle a décidé de l’inviter chez lui.

Mais quand elle est arrivée, les choses sont devenues encore plus étranges.

Lorsque le TikToker est arrivé pour son rendez-vous, ses parents et sa grand-mère étaient tous chez lui.

« J’étais comme paniqué », a déclaré Yumeka, « parce qu’au Japon, cela n’arrive pas beaucoup. Si vous faites cela au Japon, c’est comme si vous épousiez cette personne ou si vous étiez dans une relation très sérieuse avec cette personne. «

Ouais, pareil ici aux États-Unis, Yumeka. Vous venez de vous retrouver avec un gars avec une approche vraiment… disons « unique » des rencontres ! La plupart d’entre nous courraient dans l’autre sens si on nous demandait de rencontrer les parents cinq fois plus tard, n’est-ce pas ? Mais Yumeka a pensé que ce n’était qu’une autre différence culturelle et a roulé avec.

Elle dit qu’elle s’est calmée et s’est présentée à sa famille de rendez-vous, et ils étaient tous vraiment adorables. Et le père de sa cavalière lui a même demandé si elle envisageait de revenir en Amérique après son programme d’échange afin qu’elle puisse être avec son fils.

Cela lui semblait tout à fait trop tôt, mais cela lui faisait également penser que la relation allait quelque part. Lecteur, ce n’était pas le cas.

Après avoir rencontré ses parents, le rendez-vous de Yumeka a dit qu’il voulait juste être amis.

« J’en étais plutôt contente », dit Yumeka à propos de sa relation naissante. « Jusqu’à ce que je découvre qu’il voulait juste être ami avec moi. »

« J’étais comme excusez-moi », a-t-elle dit, notant qu’elle ne s’était pas fâchée de la situation, mais plus perplexe. « J’étais juste curieux de savoir ce qu’il pensait tout le temps. » Ouais, qui ne le serait pas.

Quand elle l’a confronté à ce sujet, il lui a dit qu’il « se concentrait sur lui-même » et qu’il n’était pas sûr de ses relations passées et qu’il ne voulait rien de « super sérieux ».

…Alors tu ramènes une fille à la maison pour rencontrer maman, papa et grand-mère ? Avec tout mon respect monsieur, mais qu’est-ce qui vous arrive ?! Et ce n’est pas tout. Yumeka dit que sur l’application qu’ils avaient l’habitude de rencontrer, ils avaient tous les deux indiqué qu’ils « recherchaient une relation ».

« Je me sentais tellement irrespectueux », a déclaré Yumeka, ajoutant qu’elle avait l’impression qu’on lui avait menti.

Yumeka a décidé de se venger en se demandant: « Pourquoi est-ce que je ne l’utilise pas un peu? »

Yumeka a pensé qu’elle devrait retirer quelque chose de cette expérience, alors elle « a décidé de l’utiliser comme système de transport puisqu’il avait une voiture ».

Elle a poursuivi en disant qu’elle n’était « pas une salope comme ça », mais qu’elle était vraiment folle de ce que le mec avait fait et qu’elle avait besoin d’un tour. Alors elle a continué à traîner avec le gars pour le transport – et puis, bien sûr, il a décidé qu’il *voulait* être avec elle.

« Je pensais à te demander d’être ma petite amie ou quelque chose comme ça », lui dit-il, ce à quoi elle répondit catégoriquement, « Non ».

En fin de compte, Yumeka a pu comprendre le fonctionnement des rencontres américaines à partir de l’expérience et a décidé de « devenir d’abord amis avec des gars » avant d’essayer d’en avoir plus avec lui, car cela semble être l’ordre des choses.

Les commentateurs ont accepté, lui disant tristement que « c’est la vraie expérience de rencontres aux États-Unis lol » et l’applaudissant pour avoir retiré quelque chose de l’arrangement. « Oui, utilisez-le pour sa voiture. Ne lui donnez pas non plus d’argent pour l’essence », a applaudi un commentateur.

Pourtant, elle est un peu perplexe. Pour clore sa vidéo, Yumeka a demandé avec perplexité à ses collègues TikTokers d’expliquer comment fonctionne réellement la culture américaine des rencontres. « Comment faites-vous les gars? » elle se demandait.

Si jamais on découvre ça, tu seras le premier à le savoir, Yumeka.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d'intérêt humain.