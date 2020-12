Cyberpunk 2077: comment acheter une voiture ou une moto Solution (guide)

Si vous n’en avez pas envie, utilisez le premier bol ennuyeux de V Ville de nuit au concombre, vous pouvez en Cyberpunk 2077 acheter une nouvelle voiture. Dans ce guide, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur les voitures et l’achat, et ce à quoi vous devez prêter une attention particulière lorsque vous volez une voiture. Toutes les informations peuvent être trouvées ici dans la solution.

Acheter des voitures dans Cyberpunk 2077

Les voitures peuvent dans « Cyberpunk 2077 » acheté et stocké volonté. Donc, si vous avez une nouvelle voiture en tête, vous pouvez obtenir la vôtre Les tourbillons (Gagnez de l’argent rapidement dans Cyberpunk 2077) investir dans un nouveau véhicule. Vous pouvez ensuite ranger la voiture et plus tard utiliser à tout moment.

Cependant, il y a une chose à laquelle vous devez d’abord prêter attention. Tu peux seulement faire ça à partir d’un certain point faire dans l’histoire! Et de 2e acte.

Dans tous les cas, il existe plusieurs options pour obtenir une nouvelle voiture. Alors que certains peuvent être achetés à un moment donné du jeu, d’autres peuvent être volés. Il y a cependant un problème avec le vol.

Voitures volées pouvez pas stocké en permanence volonté. Vous devriez donc vous concentrer sur la création d’un nouveau Voiture à acheter. Après tout, vous en avez plus.

Où puis-je trouver des voitures que je peux acheter?

Pour acheter une voiture, vous devez d’abord Acte 2 de Cyberpunk 2077 atteindre. Quand vous arrivez à l’acte 2, vous en devenez un Fixateur contacté. Celui-ci a des informations pour vous sur les voitures qui sont en Vente sont situés.

Accédez à l’onglet Actualités dans Cyberpunk 2077 et voyez ce que le fixateur a pour vous! © Projet CD

Pour accéder à ce message, vous devez avoir le Onglet « Actualités » de votre journal ouvrir. Ici vous pouvez lire les informations de base sur le véhicule. Lorsque la voiture a été achetée, elle peut être trouvée dans le Pilote pour voitures choisir.

Important: Il y a aussi certaines voitures que vous avez sur Exploration ou missions secondaires peut déverrouiller. Gardez cependant à l’esprit que certaines missions seront bloquées. Vous ne pourrez donc peut-être pas faire une mission secondaire. Par exemple, si vous effectuez la mission Heist pour Viktor, vous ne pouvez pas déverrouiller la moto Nazaré, qui est disponible via Heroes.

Comment puis-je acheter une nouvelle voiture?

Si vous voulez savoir où est la voiture de votre choix, cliquez dans le journal que vous souhaitez suivre la voiture correspondante. Vous choisissez la voiture comme une mission régulière, puis la voiture est via Suivi de mission a trouvé:

Si vous vouliez acheter une voiture, choisissez-la ici et vous pourrez voir l’emplacement sur le plan © CD Projekt

Lorsque vous êtes arrivé à l’endroit où la voiture vous attend, il ne vous reste plus qu’à vous y rendre Voiture d’approche et puis le Bouton pour acheter appuyez sur (sur la PS4 et la PS5 par exemple le carré).

Maintenant tu l’as Achat terminé, sur quoi il atterrit sur la liste des véhicules. Si vous avez réussi, le fixateur vous recontactera avec une confirmation. Maintenant, le nouveau véhicule vous appartient à juste titre.

Si vous avez besoin d’une voiture dans le futur, ce sera maintenant stockéeafin que vous puissiez vous y référer ultérieurement. Contrairement aux voitures volées, il est toujours disponible pour vous.

Les voitures volent dans Cyberpunk 2077

Dans les deux cas, vous pouvez également choisir moyen rapide et bon marché décider. Cela signifie que si vous devez simplement passer du point A au point B, vous pouvez le soumettre vol mineur de voiture en dehors.

Comment puis-je voler une voiture?

Si vous décidez de voler une voiture, assurez-vous que votre Caractère assez fort est. Alors tu dois Attribut du corps compétence. Alors tu peux être le conducteur extraire. Enfin, il convient de noter que certains Les voitures ont une valeur plus élevée avoir besoin. Cela dépend de la valeur de la voiture.

Vous pouvez également cibler le voyageur avec un Désactiver le tiravant de s’approcher de la voiture. Alors tu as juste besoin de ça Retirer le cadavre et vous pouvez vous envoler dans votre nouveau bijou. Notez que certaines voitures blindé sont.

© Projet CD

Comment choisir ma nouvelle voiture?

Si vous avez acheté une voiture avec succès, vous pouvez la sélectionner en cliquant sur le bouton correspondant presse. Par exemple sur PS4 et PS5, c’est le bouton droit sur le D-pad, tout comme sur les consoles Xbox. Sur le PC, c’est la touche V par défaut.

Important: Si vous possédez plusieurs voitures, vous devez Maintenez le bouton enfoncé plus longtemps. Puis un menu s’ouvre. La liste affiche toutes vos voitures disponibles.

Donc, si vous souhaitez choisir une voiture différente pour une mission particulière, vous pouvez toujours choisir entre toutes les vôtres Échangez les voitures achetées d’avant en arrière.

Quelles sont les voitures et les motos dans Cyberpunk 2077?

Toutes les voitures dans Cyberpunk 2077 dans l’aperçu:

Archer Quartz EC-T2 R660

Archer Hella EC-D I360

Chevillon Thrax 388 Jefferson

Chevillon Empereur 620 Ragnar

Herrera Outlaw GTS

Makigai Maimai P126

Makigai Supron FS3

Mizutani Shion MZ2

Coyote Mizutani Shion

Porsche 911 Turbo

Quadra Turbo-R 740

Quadra Turbo-R V-Tech

Quadra Type-66 (4 variantes)

Guenièvre Rayfield Aerondight

Rayfield Caliburn

Thorton Colby C125

Thorton Colby CX410 Butte (2 variantes)

Thorton Colby « Petite mule »

Thorton Galena G240

Thorton Mackinaw MTL1

Délégué Villefort Alvarado V4F 570

Villefort Alvarado V4FC 580

Villefort Cortes V5000 Valor

Villefort Cortes Delamin No. 21e

Fret Villefort Columbus V340-F

Toutes les voitures de Cyberpunk 2077 en un coup d’œil:

Arch Nazare (3 variantes)

Brennan Apollo (2 variantes)

Yaiba Kusanagi CT-3X

