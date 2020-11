L’épouse de Jonathan Rhys Meyers: Qui est Mara Lane?

Jonathan Rhys Meyers est un acteur, mannequin et musicien irlandais.

Il est surtout connu pour avoir joué Kurt Stage dans le film Le 12e homme et Elvis Presley dans le film Elvis.

En ce qui concerne les émissions de télévision, Meyers est surtout connu pour jouer l’évêque Heahmund dans Vikings et le roi Henri VIII dans Les Tudors.

Meyers est peut-être une star devant la caméra, mais il n’a pas été traité comme une célébrité lors de son arrestation pour DUI.

Heureusement, sa femme, Mara Lane, est toujours là pour le soutenir.

Qui est la femme de Jonathan Rhys Meyers, Mara Lane?

Mara Lane est à la fois comédienne et productrice.

Elle est surtout connue pour avoir joué l’Asie dans le film Nuit américaine, Jasmin dans Le bordet Candy dans Musique moderne.

Jonathan Rhys Meyers a récemment été arrêté pour un DUI.

Meyers a été arrêté pour un DUI le dimanche 8 novembre après avoir eu un accident de voiture dans le sud de la Californie.

L’accident s’est produit à Malibu et il était le seul dans la voiture. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont cru qu’il semblait ivre et lui ont fait passer un test de sobriété, qu’il n’a pas réussi.

Meyers a été arrêté très brièvement mais a été libéré peu après sous caution.

Sa femme a fait allusion à son arrestation sur Instagram.

L’épouse de Jonathan Rhys Meyers, Mara Lane, a fait allusion à son arrestation pour DUI sur Instagram lorsqu’elle a publié une vidéo le lundi 10 novembre.

La vidéo montre Meyers jouant avec son fils, Wolf Rhys Meyers dans la piscine, que vous pouvez voir ci-dessous.

Depuis combien de temps le couple est-il ensemble?

Lane et Meyers se sont mariés en 2016.

Meyers décrit sa femme comme une « femme supérieure » et dit que « tout ce qui est bon et beau dans ma vie vient de ma femme et de mon fils. »

Meyers a ajouté: «Je vous le promets: je ne me marierai qu’une fois. Les acteurs peuvent être de mauvaise humeur et nous avons traversé ensemble. Elle sait comment me gérer. Elle dit: «Va au gymnase. Aller nager. Quoi que tu fasses, sors de ma vue parce que ce dont tu as besoin, je ne peux pas te le donner maintenant J’ai un enfant dont je dois m’occuper. « »

Les enfants de Jonathan Rhys Meyers – combien en a-t-il avec Mara Lane?

Meyers et Lane ont un enfant, Wolf Rhys Meyers. Ils l’ont eu en 2016, il a donc trois ans.

Lane a fait une fausse couche en 2017.

Le couple a tragiquement perdu un bébé après une fausse couche de Mara en 2017.

Mara Lane a annoncé la triste nouvelle sur Instagram en disant: «Avec beaucoup de tristesse, nous ouvrons nos cœurs pour partager que J et moi avons perdu notre deuxième enfant, qui cuisinait au four. L’enfant était très recherché (en ce moment surtout par J, alors il a particulièrement pris la nouvelle) et nous travaillons toujours avec des capacités d’adaptation ici … quand la vie nous lance des balles courbes comme celles-ci …

… La dépression est une réelle préoccupation des abus passés ainsi que de l’alcoolisme avec lequel il est né. Il a été capable de transformer n’importe quelle laideur et blessure dans sa vie en art et est la personne la plus forte que je connaisse. Je ne connais personne qui ait vécu ce qu’il a vécu et qui ait atteint son niveau de succès. Il semble cependant que chaque fois que nous semblons faire autant de progrès … parfois c’est comme deux pas en avant, un pas en arrière.

Elle a poursuivi: «Merci à votre famille et à vos amis et à vous tous, très aimables, belles personnes qui nous envoient une bonne énergie, des pensées et un soutien. C’est tellement apprécié. J’ai tellement d’amour pour toi …

… Pour certains autres, mon mari est un Irlandais qui lutte contre l’alcoolisme et la dépression et qui a bu entre les boulots pour essayer de faire face à la tristesse de cette nouvelle. J’essaie et j’apprends toujours / m’adapte à vivre avec le public, comme on le ferait en tant que belle-mère concernée. Je pense que quiconque a pris des photos de mon mari avait un peu tort et était inquiet pour les mauvaises raisons, mais … ça va. C’est bon. Peut-être avez-vous / aviez-vous une famille à nourrir et besoin / besoin d’argent? Je ne sais pas. Nous te pardonnons. Il est en sécurité et avec son compagnon de vie sobre et son garde du corps pour entrer dans une cure de désintoxication plus près de chez lui depuis qu’il s’est vu refuser une aide hospitalière à deux reprises en Irlande en raison d’une période d’attente déjà de deux mois. C’est la vie. »

Meyers et Lane ont eu un différend domestique en 2018.

En 2018, le couple est entré dans un différend domestique sur un vol American Airlines.

Quand ils ont atterri, la police de l’aéroport de LAX a arrêté Meyers.

Le combat a tout commencé lorsque Meyers « a pris une bouffée ou était sur le point de prendre une bouffée d’un stylo vape » mais l’équipage de conduite lui a dit que ce n’était pas autorisé.

Lane est alors intervenu et lui a dit d’arrêter de fumer. Il lui a ensuite crié en disant: «F *** you, je vais divorcer de toi» »et« Qui a dit que j’utilise des e-cigarettes? Qui? Qui? Montre-moi qui l’a dit. »

«La femme n’a pas dit un mot et je n’ai pas vu le bébé le regarder à ce moment-là. Elle est restée très calme et lui a dit que tout irait bien et a essayé de lui donner une bouteille d’eau – mais il la lui a repoussé et a dit: « Juste putain, reste loin de moi ». Il poussait sur son petit séparateur et lui disait de descendre – c’était horrible – une explosion totale. J’ai vraiment peur pour sa femme et leur enfant », a déclaré un témoin du combat.

Apparemment, Meyers était également problématique avant de monter à bord du vol. Il a essayé de monter à bord de l’avion tôt et a poussé devant ceux qui étaient handicapés ou avaient besoin d’une assistance supplémentaire. «La dame à la porte a dit: » Excusez-moi monsieur, nous prenons les personnes qui ont besoin de plus d’aide « . Et il a crié ‘Je suis de première classe, comment osez-vous.’

Dans l’avion, Meyers a commandé plusieurs boissons alcoolisées et un passager a déclaré qu’il était tellement émacié qu’il ne réalisait pas que son pantalon était tombé à genoux. Le passager a déclaré: «Je suis choqué qu’il n’ait jamais été autorisé à monter dans l’avion. Même dans la salle d’attente, il était méchant avec sa femme. Il s’assit tout seul pendant qu’elle nourrissait leur enfant et jouait avec lui sur le sol. Il n’arrêtait pas d’aller vers elle et de lui dire de partir – mais il n’avait aucune interaction avec son enfant. Puis il a demandé à ceux qui avaient besoin d’une assistance supplémentaire de monter dans l’avion et Jonathan s’est levé.

Il a ajouté: «C’était un individu vraiment en colère, erratique et sombre. J’étais tellement intimidé que quand j’ai vu qu’il était assis directement derrière moi à bord, j’ai demandé si je pouvais être déplacé vers un autre siège.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.