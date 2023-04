La Petite Sirène battra un record pour les remakes Disney Live-Action

Disney est prêt à présenter un autre classique animé sur grand écran en direct le mois prochain avec La petite Sirènela dernière adaptation du film de 1989, qui est devenu l’un des projets les plus controversés au sein de la Maison de la souris au cours des deux dernières années.





Halle Bailey redonne vie à Ariel pour raconter son histoire à une nouvelle génération et à ceux qui ont apprécié le film classique des années 90. Et, bien sûr, l’adaptation sera mise à jour et comportera quelques modifications par rapport à l’original, le runtime étant l’un d’entre eux.

Comme l’a révélé AMC, l’action en direct La petite Sirène aura une durée d’exécution de 135 minutes (2 heures et 15 minutes), soit près d’une heure de plus que la version animée. Ce n’est pas nouveau pour les remakes de Disney, qui ont toujours été plus longs que les originaux.

Ce qui est intéressant, cependant, c’est qu’avec ce runtime, La petite Sirène devient le plus long remake live-action de la société depuis ses débuts en 2010 avec Alice au pays des merveilles.

Aux côtés de l’actrice et chanteuse Bailey, nous verrons Jonah Hauer-King (Petite femme) en tant que Prince Eric, Daveed Diggs (Hamilton) comme Sébastien, Awkwafina (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) comme Scuttle, Jacob Tremblay (Chambre) comme Flounder, Javier Bardem comme King Triton et Melissa McCarthy comme Ursula.





De quoi parle La Petite Sirène ?

Ariel est la fille du roi Triton, ainsi qu’une sirène intrépide et amicale. Lassée de ses obligations de princesse, son plus grand souhait est de quitter le royaume des mers pour mener une vie normale à la surface. Une vie où elle n’est pas reconnue par tout le monde et peut vivre ce que c’est que d’être humaine.

Après avoir rencontré le prince Eric et lui avoir sauvé la vie, Ariel est déterminée à réaliser son rêve. Ainsi, elle conclut un pacte avec la sorcière maléfique Ursula, qui demande sa voix à la princesse en échange de trois jours en tant qu’humain à la surface. Si elle parvient à faire tomber Eric amoureux et qu’il lui donne un baiser d’amour véritable, elle pourra rester pour toujours là où elle veut le plus et vivre la vie qu’elle désire. Cependant, elle n’imaginait pas que son rêve pouvait provoquer la fin du monde où elle est née et tout ce qu’elle savait.

Avec ses amis Sébastien, le crabe grincheux, et Flounder, l’adorable petit poisson, Ariel doit se battre pour sauver le royaume de son père de la maléfique Ursula et de ses fidèles sbires, les anguilles Flotsam et Jetsam.