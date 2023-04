NETFLIX : 5 séries similaires à OBSESSION qu’il faut voir MAINTENANT

Netflix

De l’Américain au Brésilien en passant par le Mexicain et l’Italien, ces séries similaires créeront une nouvelle obsession pour vous.

©IMDBSi vous avez aimé Obsession, vous aimerez peut-être cette série.

Comme le titre même de cette série, Obsession est devenu l’une des productions les plus réussies de Netflixcependant, il s’agit d’une série limitée de quatre épisodes, il est donc possible que vous vouliez en voir plus, nous vous recommandons donc 5 séries similaires que vous pouvez retrouver sur Netflix pour explorer vos envies.

+ Sexe/Vie

C’est une série dramatique mettant en vedette des Américains Sarah Shahi et Mike Vogel et l’australien démos d’Adamqui forment un triangle amoureux séduisant qui donne lieu au drame torride.

synopsis officiel de Sexe/vie: »Son passé sexuel audacieux se heurte à son présent d’épouse et de mère lorsque le mauvais garçon dont elle ne cesse de fantasmer fait à nouveau irruption dans sa vie.« . La série a 2 saisons disponibles sur Netflix.

+ œil indiscret

C’est une série brésilienne créée par Marcela Citterio et mettant en vedette Debora Nascimiento, Emmanuelle Araujo et Nikolas Antunesqui a été créée cette année, elle a donc une saison et est décrite comme « sensuelle » et « à suspense » par la plateforme de streaming.

synopsis officiel de œil indiscret: »Une hacker talentueuse (et très curieuse) se retrouve impliquée dans une enquête dangereuse lorsque sa voisine, une travailleuse du sexe, part en week-end.« .

+ Fidélité

Cette série italienne est similaire à Obsessioncar il a une saison et est aussi basé sur un roman, en l’occurrence par Marco Missiroli. Il met en vedette Michèle Riondino, Lucrèce Guidone et Caroline Salle.

synopsis officiel de fidélité: »Un mariage apparemment heureux commence à se défaire alors que la fidélité du mari est remise en question, et tous deux sont tentés par d’autres désirs.« .

+ Souhait sombre

Il s’agit d’une série mexicaine de 2 saisons, créée par Leticia López Margalli et mettant en vedette Maite Perroni (Le jeu des clés), Alexandre Speitzer (Le club), Erik Hayser (Ingouvernable) et Jorge Poza (Ringo).

synopsis de sombre désir: »Alma, une femme mariée, vit un week-end d’escapade qui enflamme une passion, déchaîne un malheur et la fait douter de son entourage« .

+ToyBoy

Il s’agit d’une série de deux saisons, créée par César Benítez, Juan Carlos Cueto et Rocío Martínez Llano et mettant en vedette Jésus Mosquée, Maria Pedraza, Cristina Castaño et Pierre Casablanc.

synopsis officiel de jouet garçon: »Après avoir passé sept ans dans une prison de Malaga, une strip-teaseuse tente de prouver qu’il n’est pas celui qui a tué le mari de son amant« .

