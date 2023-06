Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy a eu "Frustré" Avec le traitement de Meredith Grey : "Elle peut arrêter de prendre de mauvaises décisions"

Tel que rapporté par Variety, star Ellen Pompeo a récemment réfléchi à ses sentiments envers L’anatomie de Grey’traitement de son personnage Meredith Grey. Au cours d’une Grey’s entretien de retrouvailles avec l’ancien Grey’s étoile Catherine HeiglPompeo a parlé de ses sentiments envers le manque de croissance de son personnage pendant son passage dans la série.





Au cours des 19 saisons de Meredith sur Grey’s, le personnage avait de nombreux intérêts amoureux, dont Derek Shepherd de Patrick Dempsey et Nick Marsh de Scott Speedman. Pourtant, selon Pompeo, les conflits relationnels répétés de son personnage se sont transformés en une grave irritation pour l’acteur. Pompeo a dit :

« Quand vous restez dans une émission et avec un personnage aussi longtemps… pour moi, j’ai vraiment besoin de donner un sens aux choses et j’ai vraiment besoin de voir l’évolution et la croissance. Et avec la télévision en réseau en particulier, il doit y avoir une certaine cohérence pour le public . Le public veut de la familiarité. » »Les scénaristes restent coincés dans la cohérence de quelque chose, et c’est plus difficile, ce contre quoi je me disputais toujours et disais: » Nous avons une base de fans tellement incroyable. Ils sont si fidèles. Ils vont littéralement venez avec nous quoi que nous fassions. Je pense que c’est normal que Meredith arrête de prendre de mauvaises décisions. »

Le Station 19 La star a poursuivi en disant qu’elle avait voulu que la vie amoureuse de son personnage cesse d’être un conflit permanent, car cela révélait que Meredith était incapable de connaître tout type de croissance de ses relations.





Ellen Pompeo a dit qu’elle avait « différentes idées sur ce que devrait être le conflit pour son personnage »

Bien que nombreux soient ceux qui pensent que Grey’s Anatomy a suivi son cours il y a plusieurs saisons, le spectacle continue. Pompeo a pris du recul par rapport à une série régulière plus tôt cette année, mais a commenté certaines des façons dont elle aurait amené son personnage dans une direction différente. Elle a continué:

« L’une de mes frustrations est Nick et Meredith. Scott Speedman joue l’intérêt amoureux de Meredith, Nick Marsh, et j’adore Speedman. Il est fantastique. Et d’une manière ou d’une autre, Meredith n’arrive pas à comprendre comment faire fonctionner une relation après tout. cette fois. Et je suppose que si elle devait le faire fonctionner, alors où est le conflit ?… Il doit y avoir un conflit. Ce n’est pas que je ne pense pas qu’il ne devrait pas y avoir de conflit. Il devrait y avoir un conflit. ont des idées différentes sur ce que devrait être le conflit. »

Bien que Pompeo ne soit plus une présence physique dans la série, la star continue de fournir des voix off pendant que Meredith continue de raconter chaque épisode. Cela permet également à Pompeo de continuer à faire quelques apparitions physiques sur Grey’s.

Le Grey’s Anatomy star a déjà été ouverte sur le partage de ses sentiments avec la longue série ABC. En août dernier, sur un épisode de son podcast Dis-moiPompeo a déclaré qu’elle espérait que la série changerait la façon dont elle abordait les histoires impliquant des problèmes sociaux et a noté qu’elle en avait marre des épisodes uniques.

Pompeo a déclaré: « Je pense que si j’avais le moindre désir honnêtement, ce serait d’être moins moralisateur dans un épisode sur certaines choses. C’est comme si nous faisions un épisode sur voyons voir … Les crimes de haine asiatiques en sont un que nous avons fait la saison dernière c’était vraiment émouvant. Je pense que j’aimerais voir les choses se produire un peu plus subtilement et au fil du temps. Vous savez, constamment et moins en quelque sorte vous frapper sur la tête pendant seulement une heure, puis nous n’en reparlons plus jamais.