Sand Land, le manga d’Akira Toriyama, recevra une adaptation en anime

la manche »Terre de sable »créé par le légendaire Akira Toriyamaauteur de la franchise bien-aimée » Dragon Ball », aura une nouvelle adaptation animée développée par les sociétés de production Sunrise, Kamikaze Douga et Anima.

L’entreprise Bandai Namco Entertainment Amérique, a récemment annoncé une » adaptation visuelle » de » Sand Land », partageant une petite bande-annonce du projet sur son compte YouTube officiel. L’aperçu nous donne un bref aperçu des personnages du prochain anime, y compris le protagoniste Belzébuth, fils de Lucifer.

Écrit et illustré par Toriyama, »Sand Land » a été publié à l’origine dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha de mai à août 2000. Le manga comptait un total de 14 chapitres qui ont été placés dans un volume collector en novembre de la même année.

Le synopsis officiel du nouvel anime de Bandai Namco se lit comme suit : « Dans un monde désertique où les démons et les humains souffrent d’une extrême pénurie d’eau, Belzébuth, le prince des démons, et Rao, un shérif d’une petite ville, forment une équipe et partent à l’aventure. aventure à la recherche du Lac Fantôme quelque part dans le désert ».

Les autres personnages inclus dans le manga sont Thief, un voleur sage qui rejoint Beelzebub et Rao. Nous voyons également le général Are, le remplaçant du roi dans l’armée, le roi, régnant depuis Sandland, et le général Zeu, commandant de l’armée du roi et principal antagoniste de l’histoire.

Alors que Toriyama est surtout connu pour son travail sur la franchise » Dragon Ball », le manga » Sand Land » a attiré un large public de fans, étant également l’une des œuvres les plus populaires du mangaka. Une grande partie des éloges de la critique pour le manga en un volume provient de son ton amusant, de ses personnages uniques et du propre art de Toriyama.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour l’anime »Sand Land ».