Activision Blizzard : le PDG Bobby Kotick envisage une éventuelle démission

à Activision Blizzard un scandale chasse actuellement le suivant. Sur la base des derniers rapports, les actionnaires demandent même maintenant la démission du PDG Bobby Kotick. Il a dit qu’il songeait à tirer son chapeau, mais à une condition. S’il ne parvient pas à maîtriser les problèmes assez rapidement, cela pourrait arriver.

Activision Blizzard fait l’objet de scandales et de critiques de toutes parts

Quel est le problème? Les « Diablo », « Overwatch » et « Call of Duty »L’éditeur poursuivi. Dans l’entreprise un atmosphère de travail toxique règle, il s’agit Discrimination, agression sexuelle etc. Un récent rapport du Wall Street Journal a couronné le tout : Apparemment Savait PDG Bobby Kotick pendant des années d’allégations correspondantes, bien qu’il ait affirmé le contraire.

Le patron de la société Activision Blizzard devrait, selon le rapport du WSJ rien n’y fait pour avoir. Au contraire : apparemment, il a même aidé à garder l’accusé à bord, même si son propre service du personnel aurait recommandé de licencier les personnes. Mais il y a plus : Bobby Kotick lui-même a apparemment également menacé ses subordonnésqu’il la fera tuer et « détruire ».

Réactions de PlayStation, Xbox et Nintendo : En attendant, outre les salariés, les actionnaires et divers médias (dont la plupart appellent à la démission du PDG d’Activision), le patron de PlayStation a déjà rencontré Jim Ryan, le patron de Xbox Phil Spencer et le président de Nintendo of America Doug Bowser commenté les rapports. ils tous se montrer consternés et pense plus ou moins ouvertement conséquences possibles après.

Le PDG d’Activision Blizzard pourrait démissionner si les problèmes ne sont pas résolus rapidement

C’est ce que dit lui-même Bobby Kotick : Le PDG d’Activision Blizzard n’y pense visiblement pasde quitter son poste directement. Au lieu de cela, il veut essayer de résoudre les différents problèmes au sein de l’entreprise. Doit-il pas réussi assez viteil va y réfléchir peut-être vraiment démissionner. Cela ne ressemble pas à ça, cependant stratégie de tolérance zéro promise. Cela ne semble pas s’appliquer au patron.

Après tout, le patron d’Activision avait récemment quelques plans forgé comment la situation pourrait être améliorée. Les idées semblent quelque peu prometteuses, mais elles viendront probablement malheureusement un peu trop tard et n’allez probablement pas assez loin. Surtout, les annonces sont venues aussi avant que le contenu du rapport du WSJ ne soit connu. De nombreux travailleurs de l’AB exigent depuis quelque temps maintenant qu’enfin un Union formée et reconnue peut être – et que Bobby Kotick démissionne.