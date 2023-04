3 séries similaires à The Walking Dead à voir sur Netflix

in

The Walking Dead est un classique du genre zombie et si vous voulez revivre les sensations que ce show vous a causé, nous vous recommandons 3 séries sur Netflix pour votre plaisir.

les morts-vivants se déroule après le début d’une apocalypse zombie mondiale. les zombies sont baptisés les randonneurs et ils rampent vers les humains et d’autres créatures pour les dévorer. Ils sont attirés par le bruit et les odeurs. S’il apparaît initialement que seuls les humains mordus ou griffés par des marcheurs peuvent devenir d’autres marcheurs, la série révèle que tous les êtres vivants sont porteurs du pathogène responsable de cette mutation.

Quant à l’accueil qu’a eu ce programme, qui a connu 11 saisons entre 2010 et 2022, les critiques spécialisés lui ont réservé les morts-vivants 87 % d’acceptation dans Tomates pourries tandis que le public global lui a donné une raison de 92% pour laquelle cette émission sur une apocalypse zombie, dans laquelle les humains ne savent pas à qui ils peuvent faire confiance même en s’attaquant les uns les autres, est devenue un véritable classique du genre.

Séries similaires à The Walking Dead sur Netflix

.3. Nous sommes morts

Après qu’un virus zombie ait fait des ravages dans une école, ce sera la tâche d’un groupe de jeunes de s’échapper vivant des lieux tout en évitant d’être infecté par ces étranges créatures qui n’ont qu’une raison de se déplacer : dévorer de la chair humaine ! Le spectacle est d’origine coréenne avec Park Ji-hu, Yoon Chan-young et Cho yi-hyun.

.2. Été noir

Dans les premiers jours d’une irrévocable apocalypse zombie, un groupe d’étrangers se réunit dans le but ultime de survivre à cette situation inattendue. Ils ne se connaissent pas, mais ils savent qu’ils ne survivront pas seuls ni ne retourneront auprès de leurs proches, c’est pourquoi ils feront tout leur possible pour gagner ce combat. Avec Jaime King, Justin Chu Cary et Christine Lee. Le programme est d’origine nord-américaine.

.1. réalité z

L’émission vient du Brésil et suit les alternatives de Rio de Janeiro infecté par un virus zombie tandis que les concurrents d’une émission de téléréalité populaire se réfugient dans un studio de télévision où ils affronteront plus qu’une simple horde de créatures affamées de viande humaine. Le casting est composé d’Ana Hartmann, Sabrina Sato et Luellen de Castro.

