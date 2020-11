Lil Uzi Vert nie la théorie selon laquelle il envisage de mourir à 27 ans.

Répondant à une théorie selon laquelle il mourra à 27 ans, Lil Uzi Vert a clarifié sa déclaration selon laquelle il envisage de «quitter cette terre» à 27 ans. Slaven Vlasic / Getty Images « J’ai laissé tomber ça pendant si longtemps que je n’ai jamais dit que j’allais mourir », a écrit le rappeur sur Twitter, dimanche après-midi. «Ne sais-tu pas que quitter cette terre est un terme pour prendre du DMT. Je pensais que j’allais vraiment être l’un de ces N **** à gros cul à 27 ans … DITES NON AUX DROGUES !!! !! « «À 27 ans, je quitterai cette terre pour cet homme ici même», a déclaré Uzi dans le clip diffusé sur les réseaux sociaux, tiré d’une interview avec Nardwuar. Il a également récemment tweeté « Je laisse tomber deux autres albums alors que je suis sorti. » Uzi a également parlé de l’au-delà: « Chaque péché est le même meurtre n’est pas différent du vol … se battre n’est pas différent d’avoir des relations sexuelles avant le mariage. Alors dis-moi si je vais en enfer pour vivre. Ou vais-je en enfer pour ce que j’ai dit … souvenez-vous que les actions parlent plus que les mots. « Uzi vient de sortir d’un nouveau projet collaboratif avec Future intitulé Pluton x Bébé Pluton. Le projet a fait ses débuts au numéro 1 du classement Billboard 200 avec 110,00-120 000 ventes d’albums équivalentes au cours de sa première semaine. L’album contient un certain nombre de bangers, mais « Plastic » en particulier est une vedette et figure sur notre playlist « Fire Emoji » cette semaine. [Via]