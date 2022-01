Comment et à quelle heure voir « Peacemaker » EN LIGNE

« Pacificateur« Est le spin-off de » The Suicide Squad « ( » The Suicide Squad » 2021) de James Gunn. La première série télévisée se déroulant dans DC Extended Universe (DCEU) compte huit épisodes qui exploreront les origines de Christopher Smith, interprété par John Cena.

James Gunn Il était chargé d’écrire les huit chapitres et de diriger les trois premiers, ainsi que le sixième et dernier. Alors que Brad Anderson a réalisé le septième épisode, Jody Hill et Rosemary Rodríguez ont également réalisé un épisode chacun.

Le tournage de « Pacificateur», qui présente des performances de Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji, a commencé le 15 janvier 2021 à Toronto et s’est terminé le 11 juillet de la même année.

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR « PEACEMAKER » ?

Les trois premiers épisodes de « Pacificateur« Sera publié ce jeudi 13 janvier dans HBO Max. Il était auparavant prévu qu’il soit lancé à peu près en même temps que « La brigade suicide”.

À via twitter, James Gunn Il a expliqué qu’il n’y a pas de durée fixe pour les épisodes de la nouvelle série. « Chaque épisode indique combien de temps il faut pour raconter cette histoire (merci, stream), mais en moyenne environ 45 minutes par épisode», a précisé le réalisateur.

HORAIRE POUR VOIR « PEACEMAKER »

États-Unis : 00h01 PST (heure du Pacifique) et 03h01. HE (heure de l’Est)

Pérou : 3h01.

Mexique : 02h01.

Argentine : 5h01.

Colombie : 3h01.

Chili : 5h01.

HISTOIRE DE « MANDATAIRE DE PAIX »

« Pacificateur« Tourne autour de Christopher Smith, diplomate pacifiste et fils d’un commandant de camp de la mort nazi qui a fondé le Pax Institute, le même qui lutte contre les dictateurs et les seigneurs de la guerre. Christophe Smith »un homme qui croit en la paix à tout prix, peu importe combien de personnes il doit tuer pour l’obtenir”. ARGUS a maintenant besoin du Peacekeeper pour rien de moins que « sauver le putain de monde ».

« The Peacemaker est l’occasion d’approfondir les problèmes mondiaux actuels à travers le regard de ce super-héros / super-vilain / et du plus grand idiot du monde.James Gunn a déclaré dans une déclaration officielle aux médias. « Je suis ravi d’étendre The Suicide Squad et d’intégrer ce personnage de l’univers cinématographique DC dans une série”.