Le film d’action sorti en 2011 qui fait fureur sur Netflix en ce moment

C’est un film avec un casting de luxe qui a une intrigue complexe avec un personnage principal dérangeant qui surprend actuellement sur Netflix.

©IMDBSaoirse Ronan comme Hanna

Netflix est la plateforme de streaming où tout est possible, comme ramener à la popularité un film d’action de 2011 une décennie après sa sortie. Bien sûr, l’intrigue complexe de ce film qui a un personnage principal dérangeant ainsi qu’un casting aux noms de luxe sont l’explication que l’on peut trouver derrière ce phénomène.

Quel est le titre en question ? On se réfère à Hannah, un film qui suit les alternatives dans la vie d’une jeune femme qui a grandi dans les terres sauvages du nord de la Finlande, aux côtés de son père Erik Heller, qui l’a depuis préparée à être l’un des assassins les plus efficaces. Finalement, elle dit à son père que « C’est prêt » visiter la civilisation.

Hannah cartonne sur Netflix

Hannah il n’a jamais connu la société moderne ni la technologie actuelle. Bientôt, elle sera impliquée dans une série de mystères de la CIA lorsqu’un agent de cette agence la kidnappe et la jeune femme découvre que son père est un ancien membre de cette institution qui connaît un secret important, c’est pourquoi elle est dans le collimateur de Marissa. Wiegler, qui veut le tuer mais ne sait pas quoi Hannah elle a été formée pour la tuer.

Bientôt Hannah découvrira la pire des vérités en venant même à comprendre qu’elle fait partie d’un programme gouvernemental secret qui a modifié son ADN pour créer un super soldat avec une force, une endurance et des réflexes améliorés ainsi que la suppression d’émotions telles que la peur et l’embarras. C’est ainsi qu’elle peut survivre à une aventure à travers plusieurs pays qui l’amène à retrouver son père tout en rencontrant des personnages curieux en cours de route.

Hannah Il met en vedette Saoirse Ronan dans Hanna, Cate Blanchett dans Marissa, Eric Bana dans Erik, Tom Hollander dans Isaacs, Olivia Williams dans Rachel et Jason Flemyng dans Sebastian, entre autres. Le film est réalisé par Joe Wright avec des livres de Seth Lochhead et David Farr. C’est le nouveau phénomène dans le catalogue de Netflix et les noms propres que vous voyez dans ce dernier paragraphe sont une des grandes raisons de son succès.

