La nouvelle série Netflix qui se renouvelle et cherche à détrôner The Crown pour sa ressemblance

The Crown est actuellement la meilleure série royale sur Netflix, mais dans le catalogue, nous trouvons un autre titre similaire qui fait également des vagues.

©NetflixLa nouvelle série Netflix qui se renouvelle et cherche à détrôner The Crown pour sa ressemblance.

La Couronne est revenu avec sa cinquième saison sur le service de streaming Netflix et ses fans peuvent déjà profiter des nouveaux épisodes, après plus de deux ans. C’est l’une des productions les plus populaires et les plus importantes de la compagnie aujourd’hui, car elle se concentre sur l’une des figures les plus importantes des temps modernes, la reine Elizabeth II et sa famille. Cependant, dans la grande bibliothèque de contenu, nous trouvons également un autre titre qui pourrait attirer votre attention.

Dans ce nouvel opus, la fiction créée par Peter Morgan ramène le monarque en difficulté au sein de la couronne à la suite du divorce entre le prince Charles et Diana, qui vivent déjà des vies séparées depuis un certain temps. Bien sûr, étant des personnalités célèbres, cela attire plus d’abonnés, mais il y a une histoire similaire sur la plateforme en ce moment et c’est L’impératrice.

Cette série, réalisée par Katrin Gebbe et Florian Micoud Cossen, est basée sur le roman homonyme de Gigi Griffis, qui narre les expériences de l’impératrice Elisabeth d’Autriche lors de sa rencontre avec l’empereur François-Joseph, ses premières rencontres et ses responsabilités à la cour des Habsbourg. Le programme est arrivé le 29 septembre et le résultat était positif, ils ont donc déjà annoncé une saison 2.

L’intrigue tourne autour de la romance entre les rebelles Elizabeth et Franz, perturbant complètement la structure du pouvoir de la cour de Vienne. Après la gueule, la jeune impératrice doit réaffirmer sa position non seulement devant sa belle-mère, mais aussi devant Maxi, le frère de Franz qui veut aussi le trône comme elle. Tandis que les troupes ennemies stationnent aux confins de l’empire des Habsbourg, les Venies se soulèvent contre l’empereur. Sissi doit discerner à qui elle peut faire confiance et découvrir le prix qu’elle doit payer pour être une véritable impératrice et un symbole pour son peuple.

Ses six épisodes mettent en vedette Devrim Lingnau, Philip Froissant, Elisa Schlott, Svenja Jung, Rauand Taleb, Almila Bagriacik, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Jordan Triebel et Johannes Nussbaum. La bonne nouvelle pour votre public est que L’impératrice vient d’être rénové par Netflix pour une deuxième saison, avec Katharina Eysen en tant que showrunner principal des nouveaux chapitres. Pour le moment il n’y a pas de date de sortie.

