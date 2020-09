Queer Eye saison 6: Revue originale de Netflix sur la date de sortie, la distribution, l’intrigue et les futures mises à jour !!!

Queer Eye saison 6: Détails du casting réel ici !!!

Le casting de la saison 6 reviendra, et nous pourrions voir tous les associés de Fab 5 revenir dans la saison 6. Si ces cinq ne reviennent pas sur l’écran, la série ne sera pas la même, mais Dieu merci!

Prenez une boîte de mouchoirs de la taille du Texas, car le Fab 5 vient d’arriver dans le Lone Star State pour filmer Queer Eye Saison 6! 🤠🌵 (oh et la saison 5 de PS Queer Eye arrive très bientôt✨) pic.twitter.com/ROH1eCXzPZ – Œil queer (@QueerEye) 11 mars 2020

Karamo Brown

Bobby Berk

Jonathan Van

Antone Porowski

Tan France

Queer Eye saison 6: date de sortie commentée

La saison initiale de la série a été déclenchée en février 2018 et la cinquième saison de queer Eye a été créée le 5 juin 2020. Entre ces décennies, nous avons cinq saisons, et comme l’ont déclaré les fondateurs de cette série, il y en aura 6 aussi. .

Cependant, en raison de cette pandémie, le tournage et le tournage de cette série ont été arrêtés en raison de ces directives. Mais nous sommes certains qu’il y en aura 6, mais cela sera retardé.

La date précise et toute déclaration concernant la date de lancement n’ont jamais été précisées jusqu’à présent, mais le tournage de la série redémarrera chaque fois que la situation sera probablement OK.

À propos de Show Review !!!

“Queer Eye Season-5” trouvé récemment sur Netflix, et si vous avez déjà regardé tous les épisodes, il est probable que vous soyez actuellement sur un lancement de Fab Five et que vous en ayez besoin de plus. Bien que se laisser distraire par la télévision ne soit pas nécessairement la réponse lorsque la vie réelle devient écrasante, la concentration de Queer Eye sur l’acceptation et l’amour semble plus grande que jamais. Par conséquent, la bonne nouvelle serait de se tourner vers la saison 6. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Enfin, la série a commencé à être diffusée en 2018, et nous sommes déjà sur cinq saisons complètes. Ici, nous comprenons lorsque vous recevez une autre solution fantastique.

Sorti sur Netflix en février 2018, Queer Eye est un redémarrage de la série Bravo 2000 Queer Eye for the Straight Guy, où un groupe d’hommes homosexuels, appelés «Fab Five», se sont suicidés et ont fait des apparitions personnelles. Les hommes sont faits pour lutter directement. Queer Eye a abandonné la seconde moitié de ce nom en raison d’une attention accrue, aidant non seulement les gens à diriger, mais aussi les filles hétérosexuelles, les lesbiennes et les hommes gays avec le dernier Fab Five. Le seul sujet unificateur des «personnalités» est qu’elles sont des individus qui veulent un peu d’aide dans leur propre vie.

