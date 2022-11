Aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow : date de sortie, spoilers

Beaucoup de gens sont actuellement impatients de connaître The Eminence in Shadow Episode 7 Preview et sa date de sortie. Après avoir parcouru tous les épisodes publiés, les fans de cet anime de différentes parties du monde sont impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous sommes donc ici pour répondre à toutes vos questions avec un article séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous donnerons tous les détails sur cet anime comme The Eminence in Shadow Episode 7 Preview, la date de sortie de cet épisode, la liste des acteurs, la liste des épisodes et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série animée japonaise et cette série a été réalisée par Kazuya Nakanishi et écrite par Kanichi Katou. Il est basé sur une série de mangas du même nom qui a été publiée pour la première fois en novembre 2018. Après avoir vu la popularité de cette série de mangas, elle a été adaptée pour la production d’anime. Le premier épisode de cet anime est sorti le 5 octobre 2022.

L’histoire de cet anime suit un garçon du Japon moderne qui souhaite être un cerveau qui exerce le pouvoir de l’ombre, mais en train de s’entraîner, se fait renverser par un camion et meurt.

Aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow

Maintenant, si nous parlons de l’aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow. Le prochain épisode de cet anime peut suivre l’interaction entre Cid et Sherry car dans l’épisode précédent, nous avons vu qu’il lui donne des chocolats et à cause de cela, elle pense actuellement que Cid l’aime. L’épisode 7 devrait sortir très prochainement.

Date de sortie de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de The Eminence in Shadow Episode 7. Jusqu’à présent, la date de sortie de cet épisode n’a pas été officiellement annoncée, mais en regardant son calendrier, l’épisode 7 devrait sortir le 16 novembre 2022.

Liste des épisodes

Ci-dessous, nous allons partager la liste des épisodes de cette saison en cours.

Le camarade de classe détesté

Le jardin de l’ombre est né

Bonjin no Ken

Les récompenses du sadisme

Je suis…

prétendants

À déterminer

Liste des acteurs

Après vous avoir informé de tous les détails sur l’aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow. Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Cid Kagenou doublé par Seiichirō Yamashita

Claire Kagenou doublée par Rina Hidaka

Alexia Midgar doublée par Kana Hanazawa

Iris Midgar doublée par Yoko Hikasa

Rose Oriana doublée par Haruka Shiraishi

Alpha exprimé par Asami Seto

Où diffuser cet anime ?

Maintenant, si vous êtes intéressé à regarder cette série animée, son réseau officiel est le Japon est AT-X et Tokyo MX. Cependant, vous pouvez également diffuser cette série sur HIDIVE. Donc, si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes publiés, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment.

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant l’aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant l’aperçu de l’épisode 7 de The Eminence in Shadow dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

