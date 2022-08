La nouvelle bête de Motorola se voit en photos et confirme ses détails : ce sera le Moto S30 Pro

in

Motorola prévoit de lancer un nouveau smartphone haut de gamme équipé du processeur Snapdragon 888+

En plus du nouveau Motorola RAZR de 2022, la société prépare une famille de nouveaux smartphones destinés à différents segments, avec lesquels compléter son catalogue mobile au second semestre 2022.

L’un d’eux est le nouveau Motorola Moto S30 Proun appareil orienté vers le haut de gamme, dont les spécifications ont été révélées aujourd’hui, ainsi que des images qui nous ont permis voir votre conception dans les moindres détails pour la première fois.

Le Moto S30 Pro sera présenté le 11 août

L’entreprise elle-même a récemment annoncé la tenue d’un événement le 11 août, où elle en profitera pour présenter un trio de fleurons de différentes familles, mené par le Motorola RAZR dans son édition 2022.

Parallèlement, le Motorola X30 Pro et le Motorola S30 Pro seront également présentés.

Nous devons parler de ce dernier aujourd’hui, puisque le célèbre filtre d’origine chinoise Station de chat numérique a partagé Images et fonctionnalités du Moto S30 Pro.

Grâce aux informations divulguées, nous savons que le Moto S30 Pro aura quelques spécifications haut de gammecomprenant un processeur Qualcomm Snapdragon 888+, un écran incurvé de 6,55 pouces, une batterie de 4 270 mAh prenant en charge une charge rapide de 68 W et des dimensions qui se distinguent par leur épaisseur et poids, seulement 7,6 millimètres et 170 grammes respectivement.

D’après les images partagées, on sait que le téléphone aura un dos aspect cuir disponible en finitions bleues et noires, et que son système de caméra sera dirigé par un Capteur 50 mégapixels résolution, accompagné de deux autres caméras.

Pour l’instant, il n’est pas clair si ce modèle traversera les frontières de la Chine pour atteindre d’autres pays, ou si ce sera un modèle exclusif de ce marché. En tout cas, le 11 août prochain, nous dissiperons les doutes lors de son événement de présentation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂