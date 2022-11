Qui est Scarlet Gruber, l’actrice qui interprète Gloria Trevi à l’âge adulte dans « Ellas soy yo »

« C’est moi : Gloria Trevi », production centrée sur la vie du célèbre chanteur de « Avec les yeux fermés », déjà annoncé à son casting. En ce sens, on sait que Scarlet Gruber sera en charge de jouer au mexicain à son stade adulte.

Ce projet est réalisé par Carla Estrade pour TelevisaUnivision et devrait sortir en 2023. De plus, il a enthousiasmé les fans de Gruberqui verra la Vénézuélienne dans l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

Vous voulez en savoir plus sur elle ? puis rencontrez Qui est Scarlet Gruber ? Découvrez ainsi les principales données de la biographie et carrière de l’actrice qui joue Gloria Trévi en tant qu’adulte dans la série « Ils sont moi. »

QUI EST SCARLET GRUBER ?

Gruber écarlate est une actrice et danseuse vénézuélienne. À 33 ans, il mène une carrière artistique exceptionnelle, qui comprend sa participation à des productions telles que « Petite chose mignonne » (2014) et « Terre des rois » (2015)où il a donné vie au protagoniste dont on se souvient Andréa del Junco.

C’est la fille de l’actrice Astrid Gruber et l’auteur-compositeur-interprète Gabriel « El Chamo » Fernández. De plus, il a une sœur nommée Stéphanie.

Il a commencé sa carrière comme danseur de ballet classique professionnel. Cependant, une blessure à la cheville l’a forcée à se retirer de la danse. Plus tard, il décide d’étudier l’art dramatique à la Centre International de Formation Actorale Luz Columba (CIFALC).

Il convient de mentionner qu’il a également étudié à Psychologie pendant deux ans, mais il les a abandonnés.

Elle fait ses débuts à la télévision en 2010, grâce au rôle de Jenny dans le projet « Aube » de Telemundo. Depuis, il a travaillé sur diverses fictions.

Son expérience en tant que mannequin comprend son apparition dans le clip vidéo de la chanson « Je ne suis pas un monstre » de Elvis Crespo et les clandestins. Il a également collaboré avec El Cata, Cris Crab et Issa Gadala.

DONNÉES PERSONNELLES DE SCARLET GRUBER

Nom complet : Scarlet Alexandra Fernandez Cristancho

Date de naissance : 10 février 1989

Âge : 33 ans

Ville de naissance : Caracas, Vénézuela

Résidence : Mexico

Nationalité vénézuélienne

Profession : Actrice et danseuse

Années d’activité : depuis 2010

Signe du zodiaque : Verseau

Instagram : @scarlet_gruber

LA CARRIÈRE DE SCARLET GRUBER

Selon leur dossier sur IMDb, ce sont les Séries télévisées et autres productions auquel l’actrice a participé:

Séries et feuilletons Scarlet Gruber :

2010 : « Aurora » comme Jenny

2012: « Coeur passionné » comme Rebeca Marcano de Montesinos

2013: « Rosario » comme Cecilia Garza

2014: « Cosita linda » comme María José Luján / Mariana Vargas

2014-2015 : « Terre des rois » en tant qu’Andrea del Junco Belmonte

2016: « El Chema » comme Blanca (Jeune)

2017 : « Vikki RPM » dans le rôle de Kira Rivera

2017-2018 : « Sans ton regard » comme Vanessa Villoslada Balmaceda

2019-2020 : « Médecins, bouée de sauvetage » comme Tania Olivares

2020-2021 : « Je veux tout » en tant que Sandy Cabrera

2021: « S’ils nous quittent » comme Julieta Lugo

2023 : « Ils sont moi : Gloria Trevi » en version adulte de Gloria Trevi

Films et courts métrages de Scarlet Gruber :

2014 : « Le Huit » en tant que Tina

2015 : « Le tatouage » en tant que Camila

2015 : « Santiago Apóstol » dans le rôle de la princesse Viria

2018: « L’inconnu » comme Karla Marquez

SCARLET GRUBER DANS « ILS SONT MOI : GLORIA TREVI »

Mercredi dernier, le 9 novembre, après l’annonce de la nouvelle qu’elle serait l’actrice principale de la série « C’est moi : Gloria Trevi », Guber écarlate Il a exprimé toute son émotion sur les réseaux sociaux et a souligné qu’il s’était beaucoup préparé pour ce rôle.

« Je me suis beaucoup préparée pour ce moment, je me suis battue, j’ai étudié, ri, pleuré, mais toutes mes expériences en ont valu la peine et m’ont amenée à être la femme que je suis fièrement »écrit-il dans son récit Instagram.

« Je demande aux fans de Gloria Trevi, au public mexicain et à mes followers de me donner l’opportunité de montrer mon dévouement à ce projet et de me voir avec les mêmes yeux avec lesquels je fais face à tous mes personnages, avec empathie et beaucoup d’amour. »il ajouta.

