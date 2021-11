Quand la deuxième saison d’Arcane sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Ésotérique vient de terminer sa première saison sur le service de streaming Netflix avec un bilan vraiment positif, puisqu’il est devenu l’un des derniers contenus à succès de la plateforme. La série, située dans le monde des jeux vidéo League of Legends et développé par Riot Games, confirmé au moment de la publication des trois derniers épisodes qui aura une deuxième saison. Quand arrive-t-il ?

« Arcane explore l’équilibre précaire entre la riche cité de Piltover et le sordide et opprimé Zaun. La tension entre les deux cités-états est débordante en raison de la création à Piltover de quelque chose appelé Hextech qui permet à n’importe qui de contrôler l’énergie magique, et un nouveau médicament à Zaun appelé Shimmer qui transforme les humains en monstres. La rivalité entre les deux villes divise les familles et les amis dans Arcane, une série dans laquelle les relations qui façonnent les champions de « League of Legends » aussi célèbres que Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce et Victor « , donne un aperçu du synopsis prometteur de l’émission.

Les trois premiers chapitres sont sortis le 6 novembre et sont rapidement devenus un véritable engouement pour le streaming, dépassant ni plus ni moins que Le jeu du calmar comme programme le plus choisi. Compte tenu de l’impact positif, c’était une bonne stratégie de diviser les actes de trois épisodes chacun par semaine et de ne pas les publier tous en même temps. Lors de son premier week-end, il avait atteint le sommet du Top 10 dans 38 pays, mais lors de sa deuxième manche, il a atteint le même record mais dans 51 pays..

Une autre raison qui a été prise en compte pour son renouvellement est que est devenue la série la mieux notée de la plateforme avec 9,4 / 10 sur IMDb, dépassant La dernière dance (9.1 / 10), Quand ils nous voient (8,9 / 10) et Miroir noir (8,8 / 10). Le dernier acte est arrivé ce samedi 20 novembre, clôturant certaines histoires, mais laissant ouvertes certaines intrigues qui se poursuivront, comme le demandent des millions de fans à travers le monde.

+ Quand sort la deuxième saison d’Arcane ?

Comme vous le verrez dans le post, la deuxième saison de Ésotérique est au milieu de sa production, il n’y a donc pas encore de date de sortie prévue. Cependant, compte tenu des délais, ils confirmeront sûrement bientôt que arrivera d’ici la fin de 2022, tout comme le premier versement. « Nous sommes plus que satisfaits de la réponse positive à la première saison d’Arcane et travaillons dur avec les assistants créatifs de Riot et Fortiche pour livrer notre deuxième opus. »ont dit les co-créateurs Lien chrétien et Alex Yee.

