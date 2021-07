La nouvelle série animée GI Joe arrive en 2022

Alors que de nombreux fans de GI Joe étaient ravis de l’arrivée de Œil de vipère cette année, le monde du jouet bien-aimé Hasbro s’étendra encore plus l’année prochaine, car Snake Eyes sera suivi d’une nouvelle série animée. Pour les fans du dessin animé original qui a fait de nombreux souvenirs d’enfance, et bien sûr vendu un tas de jouets dans le processus, c’est une nouvelle encore plus excitante de la franchise qui est en sommeil depuis un peu trop longtemps.

Le mot de la nouvelle série animée est venu de Hisstank, une source fiable pour tout GI Joe connexe, qui était à Licensing Con Brazil qui comprenait une présentation de Marcelo Masotti, responsable des licences pour Hasbro Brésil. Alors que nous n’avons encore qu’une seule sortie sur grand écran dans la franchise pour le moment, Masotti a annoncé que la nouvelle série arriverait l’année prochaine, et non seulement cela, mais une deuxième saison suit déjà en 2023. Bien qu’il n’y ait pas de détails sur l’exact dates ou qui montrera la série, il y avait un court extrait de l’émission qui présentait Snake Eyes et Storm Shadow, montrant qu’ils sont déjà en train de produire la série.

Il n’y a évidemment pas encore de détails sur le scénario que la série suivra, mais il est probable qu’avec le format long, nous pouvons nous attendre à voir tous les personnages classiques de Joe que les fans ont appris à aimer au fil des décennies. La franchise propose une multitude de personnages avec lesquels jouer, et avoir de nombreux épisodes avec lesquels travailler signifie généralement que beaucoup plus peuvent être incorporés que dans un court métrage. De plus, le fait qu’une deuxième saison soit déjà prévue, il semble qu’il y ait beaucoup de choses à faire dans cette dernière itération du personnage et de ses associés.

Le long métrage, Snake Eyes, gardera son action centrée uniquement sur les origines de l’un des personnages les plus connus de Joe, seuls Storm Shadow, Scarlett et The Baroness étant confirmés comme apparaissant dans le film. Henry Golding joue le rôle principal dans le film, tandis qu’Andrew Koji incarne Storm Shadow, le frère adoptif de Snake Eyes devenu ennemi. Scarlett et The Baroness sont joués respectivement par Samara Weaving et Ursula Corbero, et les fans espéraient que l’ensemble de personnages signifierait qu’il y aurait plus à venir de la franchise à l’avenir.

Bien que les nouvelles d’une série animée de Hasbro ne signifient pas qu’il n’y aura pas de suite au film, il semble qu’un suivi n’arriverait qu’après 2023. Une partie de la production étant sous la bannière MGM, le l’avenir d’une suite finira probablement par reposer entre les mains d’Amazon depuis leur rachat. Dans cet esprit, l’arrivée de la série animée pourrait constituer un petit palliatif décent pour les fans qui en voudront désespérément plus après Yeux de serpent : GI Joe Origins arrive dans les salles le 23 juillet. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : GI Joe