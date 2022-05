Disney : la figurine de Frozen qui ne connaît pas la lettre de Let It Go

Disney

L’un des protagonistes du film oscarisé a déclaré qu’il ne connaissait pas la chanson principale du film. Il sait de quoi il s’agit et du moment inconfortable qu’il a vécu sur scène.

©IMDBL’acteur de Frozen qui ne connaît pas la chanson titre.

En 2013, un film d’animation est sorti avec une chanson qui est devenue le plus gros phénomène de l’année : Gelé. Et c’est si accrocheur Laisser allerqui a été reprise dans des dizaines de pays, est devenue l’une des chansons les plus écoutées de l’époque, atteignant -même- un Oscar de la meilleure chanson originale. Mais bien que pour beaucoup les paroles soient faciles à retenir, la vérité est qu’il y a un chiffre du succès de Disney qu’il se souvient à peine de ce qu’il dit.

Gagnant du meilleur film d’animation aux Oscars, aux Golden Globes, aux BAFTA et aux Critics Choice Awards. La liste pourrait s’allonger encore: Gelé C’est l’un des films pour enfants de ces derniers temps avec les meilleures critiques et avec une collection remarquable qui a dépassé 1,28 milliard de dollars. Le succès est dû à de nombreux facteurs mais, sans aucun doute, l’un des plus remarquables est son casting dirigé par Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad.

Avec charisme et talent, ils ont réalisé une intrigue divertissante, alliée à de la bonne musique, qui a abouti à une suite et à une série de courts métrages qui peuvent désormais être appréciés sur Disney+. Cependant, bien qu’ils brillent tous dans leur rôle, l’un d’eux ne se souvient même pas des paroles de Laisser aller. C’est Josh Gad ! L’acteur de 41 ans a participé à des comédies musicales telles que Le Livre de Mormon à Broadway ou encore la nouvelle adaptation de La belle et la Bêteégalement disponible sur la plateforme de streaming.

Gad brille dans Gelé donnant sa voix en tant qu’Olaf, le bonhomme de neige particulier qui a accompagné Elsa et Anna lors des aventures de leur enfance et qui prend enfin vie lorsque l’aîné d’entre eux transforme le climat d’Arendelle en un hiver éternel. Bien que son travail soit remarquable, les paroles ne sont peut-être pas son fort. C’est ainsi qu’il l’a dit lui-même sur Good Morning America, lorsqu’il a rappelé qu’en avril, il devait présenter la chanson en direct.

Dans un hommage aux compositeurs du film, Kristen Anderson-Lopez et Robert-Lopezqui a eu lieu au Carnegie Hall, Josh Gad a remarqué qu’il n’était pas prêt à chanter Laisser aller. « Les gens supposent que parce que je suis dans Frozen, je connais les paroles de la chanson. Le plus drôle, c’est que je ne sais pas. J’étais au micro en train d’inventer des mots comme : ‘Les étoiles sont brillantes, et les montagnes sont légères, et vous savez que les choses sont belles.’ Pas un seul mot n’était correct. Ce fut un désastre. J’avais le seul micro qui fonctionnait sur scène !« , a déclaré l’acteur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂