Emma Watson est la cible de scandales

Grâce à la saga Harry Potter, Emma Watson catapultée à la renommée internationale pour son personnage d’Hermione Granger. En 2001, lorsque le premier film basé sur les livres de JK Rowling est sorti, l’actrice n’était qu’une adolescente, mais son rôle est tout de même entré dans l’histoire comme l’un des premiers à montrer une femme aussi autoritaire, audacieuse et jeune. elle était.

Cependant, la personnalité d’Hermione Granger n’était pas entièrement un rôle, mais plutôt Emma Watson Il se caractérise par être de la même manière qu’elle. En effet, tel est le succès de l’interprète qu’elle est actuellement l’une des femmes les plus influentes au monde au point qu’elle est devenue Ambassadrice de bonne volonté pour ONU Femmes où, en 2014, elle a lancé le mouvement HeForShe.

Emma Watson le jour où elle a lancé le mouvement HeForShe. Photo : (Getty)



À tel point qu’en se concentrant sur ses intérêts en dehors du théâtre, Watson a décidé de mettre de côté la carrière qui l’a lancée vers la gloire, du moins pour le moment. Bien qu’elle ait admis, à travers une déclaration, qu’il ne s’agit pas de quelque chose de définitif, elle n’a pas été vue dans des productions depuis 2019 et, pour le moment, elle ne semble pas avoir l’intention de revenir sur un plateau d’enregistrement.

Mais peu importe à quel point Emma s’est éloignée, les scandales continuent de la hanter. C’est que, récemment, une rumeur qui a commencé en 2013 s’est confirmée : d’après ce qui s’est passé à l’époque, la Britannique aurait quitté le plateau de tournage C’est la fin par Seth Rogen, et c’est le même réalisateur qui a parlé de ce qui est arrivé à l’ancienne star de Harry Potter en disant toute la vérité.







Dans une interview avec GQ, Rogen a avoué que Emma Watson a refusé de filmer une scène de cannibalisme. D’après ce que le réalisateur a expliqué, l’artiste britannique n’a eu qu’à assister au moment où Danny McBride, qui jouait le cannibale, tenait Channing Tatum en laisse. Cependant, il a également assuré qu’il n’était pas contrarié par sa décision.

« Je veux dire, je ne regarde pas en arrière et je ne pense pas comment il a osé faire ça. Je pense que parfois quand tu lis quelque chose, quand ça vient à la vie, ça ne semble pas être la même chose que ce que tu pensais« , Il a dit. Et, il a également avoué que le lendemain, l’actrice militante est revenue sur le plateau pour dire au revoir et a même aidé à promouvoir le film.