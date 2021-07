« Love Is in the Air » : nouveau calendrier dans Divinity pour les derniers épisodes de sa saison 1

« L’amour est dans l’air» (« Sen Çal Kapım » dans sa langue d’origine) est l’un des feuilletons turcs qui est devenu un phénomène en Espagne. Avec Kerem Bürsin et Hande Erçel, le mélodrame raconte une curieuse histoire d’amour impossible.

Le feuilleton turc a deux saisons. La deuxième partie a commencé à être diffusée le 9 juin en Turquie, tandis que en Espagne les derniers chapitres du premier volet sont toujours diffusés par le signe de la Divinité.

La série, qui a été vendue dans plus de 40 pays, raconte l’histoire de Eda et Serkan, deux jeunes gens qui verront comment leur vie changera après que le destin les ait placés au même endroit et qu’ils parviennent à un accord singulier.

DERNIERS CHAPITRES DE LA PREMIÈRE SAISON DE « L’AMOUR EST DANS L’AIR »

Il en reste très peu jusqu’à la fin de la première saison de « Love is in the air » sur Divinity. Bien que le feuilleton turc soit déjà dans sa dernière ligne droite, Eda et Serkan devront surmonter de nombreux problèmes inattendus.

Serkan a retrouvé la mémoire et il a réussi à rencontrer Eda, qui l’a reçu de la meilleure des manières. Il venait de dire « oui » à Deniz et, même s’il pensait que tout cela n’avait été qu’une imposture, il est surpris de découvrir que le mariage a une validité légale. Cependant, maintenant que le protagoniste a retrouvé la mémoire, il ne veut pas perdre de temps et Il propose à Eda, mais elle décide de le rejeter.

L’ancien fleuriste est très heureux de retrouver Serkan, mais préfère être prudent pour savoir où ils en sont dans leur relation. Cependant, il ne faut pas longtemps pour qu’un nouveau revers apparaisse.

Eda apprend que l’ancienne partenaire de l’architecte, Selin, est enceinte et décide de l’appeler pour lui demander de tout dire à Serkan sur le bébé, mais elle refuse car elle sait qu’elle ne le soutiendra pas.

HORAIRE DE « L’AMOUR EST DANS L’AIR » DANS LA DIVINITÉ

Depuis la première de la série turque le 11 janvier en Espagne, elle a subi plusieurs changements dans son calendrier de diffusion. Cependant, les derniers chapitres de la première saison de « Love Is in the air » seront diffusés à partir de Du lundi au vendredi à 17h45 par le signal Divinité.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’AMOUR EST DANS L’AIR »

Kerem Bürsin dans le rôle de Serkan Bolat

Hande Erçel dans le rôle d’Eda Yıldız

Elçin Afacan dans le rôle de Melek Yücel

Melisa Döngel dans le rôle de Ceren Başar

Anıl lter en tant qu’Engin Sezgin

Evrim Doğan comme Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan dans le rôle d’Aydan Bolat

Başak Gümülcinelioğlu comme Pırıl Baytekin

Çağrı Çıtanak comme Ferit Şimşek

Alican Aytekin dans le rôle de Seyfi Çiçek

Ilkyaz Arslan dans le rôle de Leyla Haktan

Sarp Boz Kurt dans le rôle d’Erdem Şangay

Sarp Can Köroğlu dans le rôle de Deniz Saraçhan

SAISON DEUX DE « L’AMOUR EST DANS L’AIR »

La saison 2 de « L’amour est dans l’air » il a commencé à être diffusé en Turquie depuis le 9 juin dernier, après deux mois de repos. « Sen Çal Kapimi 2 » a complètement secoué les événements de la série et placé les protagonistes dans un saut dans le temps où beaucoup de choses avaient changé. Les chapitres de ce pays sont diffusés tous les vendredis par Fox Turkey.

On savait récemment que le producteur a ajouté deux chapitres Et cela se traduit par 11 épisodes supplémentaires de la série turque. Avec cela, les téléspectateurs profiteront de 52 épisodes dans son deuxième volet, faisant durer les diffusions jusqu’à début septembre en Turquie.