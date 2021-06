La nouvelle émission de rencontres de Netflix, Sexy Beasts, fait des cauchemars sur Internet

Sexy Beasts arrive sur Netflix en juillet.

Êtes-vous fatigué de voir les mêmes personnes conventionnellement chaudes sur des gens comme Île de l’amour et Trop chaud pour le manipuler? Eh bien, Netflix a le spectacle pour vous. La plateforme de streaming vient de sortir la bande-annonce de sa nouvelle émission de rencontres Bêtes Sexy et c’est l’étoffe des cauchemars.

Fondamentalement, le principe de l’émission est que les dateurs se choisissent en fonction de leur personnalité plutôt que de leur apparence. Cela semble assez simple, cependant, chaque dateur est vêtu d’horribles prothèses. Pensez au Chanteur masqué se rencontre Premiers rendez-vous. La série en six parties, narrée par le comédien et Catastrophe l’acteur Rob Delaney, est en fait un redémarrage d’un programme BBC Three du même nom en 2014 et est censé éliminer l’élément superficiel de la datation.

Dans la bande-annonce, nous voyons un certain nombre de candidats participer à des rendez-vous à l’aveugle tout en portant des déguisements incroyablement terrifiants. Les dateurs tentent de se connaître tout en étant habillés avec désinvolture comme des créatures vraiment bizarres. Un homme déguisé en masque de castor dit même : « Le cul d’abord, la personnalité ensuite. Honnêtement, c’est maudit.

La nouvelle émission de rencontres de Netflix, Sexy Beasts. Image : Netflix

Comme vous pouvez l’imaginer, Internet est déjà à la fois obsédé et horrifié par la série.

Bonnes nouvelles! Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir le chaos de Bêtes sexy. L’émission arrive sur Netflix le 21 juillet.

