La remorque de baleine la plus solitaire se lance dans une quête océanique pour trouver une recluse mythique

En 1989, une équipe de la Woods Hole Oceanographic Institution a découvert pour la première fois les appels d’une baleine solitaire à 52 hertz. Les modèles d’appel ne correspondaient ni aux rorquals bleus ni aux rorquals communs en raison de la fréquence anormale. Les rorquals bleus vocalisent généralement à 10-39 hertz tandis que les rorquals communs à 20 hertz. Pour cette raison, la baleine de 52 hertz envoie un sonar que les autres baleines ne peuvent pas déchiffrer, ce qui lui a valu le surnom La baleine la plus solitaire.

Les experts de la Woods Hole Oceanographic Institution n’ont pas été en mesure d’identifier l’espèce de la baleine, spéculant qu’elle pourrait être malformée ou une espèce hybride, il y a aussi des spéculations qu’elle pourrait être sourde. Au fil des ans, le mystère de 52 a été la source d’inspiration pour le cinéma et la musique. Il y avait un court faux documentaire intitulé Le plus solitaire, un film taïwanais de 2017 intitulé 52Hz, je t’aime, et même un court métrage d’animation intitulé Le fantôme 52 qui a fait sa première au Festival du film de Sundance 2019. Maintenant, 52 obtient un long métrage documentaire en La baleine la plus solitaire : à la recherche de 52.

Le documentaire est produit par Adrian Grenier et réalisé par Josh Zeman du studio Bleecker Street, qui ont tous deux financé avec succès le projet via Kickstarter. À la fin de la fenêtre de soutien, 3 833 contributeurs ont promis un total de 405 937 € sur l’objectif initial de 300 000 €. Le site officiel crédite également Leonardo DiCaprio en tant que producteur exécutif. Adrian Grenier n’est pas étranger à filmer à la fois devant et derrière la caméra. Il est apparu dans des films tels que Le diable s’habille en Prada et IA Intelligence Artificielle. Son dernier crédit de production était celui de 2012 Comment gagner de l’argent en vendant de la drogue. Le crédit cinématographique le plus célèbre de Josh Zeman est d’être scénariste, producteur et réalisateur du documentaire sur la légende urbaine Cropsey.

L’intrigue du documentaire, à la base, est une expédition à la recherche de la baleine insaisissable. Une équipe d’experts, d’acousticiens et de biologistes, s’est rendue dans l’océan Pacifique pour, espérons-le, en localiser 52. La bande-annonce fait également allusion à l’histoire de la relation de l’homme avec les baleines. Il touche à l’histoire du célèbre album Chants de la baleine à bosse, enregistré en 1970 par Roger Payne, qui a contribué à donner naissance au mouvement mondial « Save the Whales ». La bande-annonce laisse également entendre qu’il y aura une discussion sur les effets de la pollution sonore sur les populations actuelles de baleines aujourd’hui, qui est un grand sujet d’actualité en biologie marine, la bande-annonce semble également faire de la pollution sonore un obstacle pour l’équipe vedette sur leur voyage pour trouver 52.

Alors que les documentaires sur les baleines sont assez faciles à trouver, La baleine la plus solitaire nage définitivement hors de la nacelle sur le seul concept (sans jeu de mots). 52 a été la source d’inspiration de générations d’artistes, une histoire mystérieuse et triste à la fois. L’idée d’être le seul de votre espèce à parler à une telle fréquence suffit à rendre le public sympathique et le mystère derrière quelle espèce cette baleine pourrait être est juste assez un mystère qui ne manquera pas d’attirer notre curiosité. On dirait que c’est une expédition qui vaut la peine d’être recherchée.

La baleine la plus solitaire devait sortir en 2018, mais a été retardé. Le 8 juillet, il a été annoncé sur Kickstarter que le film serait présenté en première dans certains cinémas américains le 9 juillet. L’annonce incluait également que le film serait également disponible sur les plateformes de VOD peu de temps après, pour l’instant il n’y a pas d’annonce de services ou de sociétés spécifiques qui auront les droits exclusifs de streaming du film.