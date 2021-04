LeVar Burton sera l’hôte invité de «Jeopardy!» après avoir fait du lobbying pour un concert

LeVar Burton a toujours été convaincu qu’il ferait un excellent ajout à « Jeopardy! » – et maintenant les producteurs de l’émission lui donnent sa chance.

Après que l’ancienne star de « Star Trek: The Next Generation », 64 ans, ait exprimé son intérêt pour l’animation du populaire jeu télévisé – et que les fans ont créé une pétition en ligne pour soutenir l’idée – Burton a été annoncé comme l’un des prochains hôtes invités de cette saison.

Le « Jeopardy! » Officiel page sur Twitter a confirmé la nouvelle mercredi et Burton a poursuivi avec son propre extatique tweeter.

« MERCI … à vous tous pour votre soutien passionné! Je suis ravi, excité et impatient d’accueillir Jeopardy !, et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre foi en moi, » le l’acteur a jailli.

«VOUS AVEZ FAIT UNE DIFFÉRENCE! Allez-y et croyez-moi sur parole, cette fois», a-t-il ajouté.

Les fans de l’animateur de longue date « Reading Rainbow » ont célébré la nouvelle, beaucoup soulignant que ses décennies de plaidoyer pour l’alphabétisation le qualifiaient amplement pour le spot.

Nous l’avons fait tout le monde! Maintenant, continuez jusqu’à ce que nous entendions tous «Bienvenue à Jeopardy! avec votre hôte LeVar Burton »pour les prochaines décennies pic.twitter.com/hovHHe07bD – Matt (@Leeoeeoh) 21 avril 2021

« Félicitations et bonne chance! Vous avez tellement de gens qui tirent pour vous! Je pense qu’Alex Trebek serait ravi :), » un a écrit.

« Oui !!! C’est juste logique, » ajoutée une autre. « Il a enseigné à cette génération, nous aimions les livres à cause de lui. Trebek serait fier !! »

Certains se croisent les doigts pour que le spot invité-hôte de Burton évolue vers un poste permanent.

« Nous l’avons fait tout le monde! Maintenant continuez jusqu’à ce que nous entendions tous » Bienvenue à Jeopardy! Avec votre hôte LeVar Burton « pour les prochaines décennies », un fan espéré.

Burton prendra sa place derrière le podium après de nombreux hôtes invités précédents, dont « Jeopardy! » le champion Ken Jennings et le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, sont intervenus pour animer l’émission après le décès de l’animateur de longue date Alex Trebek en novembre dernier.

Les fans ont commencé à faire campagne pour que Burton soit le nouvel animateur de « Jeopardy! » peu de temps après le décès de Trebek. Ils ont estimé dans leur pétition en ligne que sa présence de longue date sur grand et petit écran faisait de lui le bon candidat pour le poste.

Burton a n’a pas caché le fait qu’il rêvait depuis longtemps d’accueillir le populaire jeu télévisé.

« C’est quelque chose que je pense vraiment être une bonne idée », a-t-il déclaré la semaine dernière au podcast The Mothership de USA 45secondes.fr. « Je pense que cela correspond bien à ce qu’est la série, à ce que la série exige et à ce que j’ai l’impression d’apporter à la table. »

« Je suis aussi convaincu que je suis juste pour cela que je l’ai fait pour Kunta et Geordi », a-t-il ajouté, faisant référence au personnage de Kunta Kinte dans le roman d’Alex Haley « Roots » – que Burton a dépeint dans la mini-série télévisée de 1977 – et au « Star Trek « personnage Lt. Cmdr. Geordi La Forge. « Et je suis investi dans l’obtention du poste. »

La star a également déclaré qu’il voulait «rendre justice à l’héritage d’Alex».

Burton a l’aval d’au moins un « Jeopardy! » expert qui connaît le jeu de fond en comble.

Claire McNear, auteure de «Réponses sous forme de questions: une histoire définitive et guide d’initié sur« Jeopardy! »», A donné à l’acteur son vote de confiance. «Il y a tellement de choses dans ce choix qui ont du sens», a déclaré McNear AUJOURD’HUI en novembre dernier.

« Il est ce personnage universel apprécié, de confiance, et venant de » Reading Rainbow « , il a ce côté académique et intelligent. C’est une obsession des fans depuis des années », a-t-elle ajouté.