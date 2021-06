Ce tableau de Rembrant a eu ses bords coupés en 1715 pour s’adapter à un hôtel de ville – maintenant ils ont été reconstruits avec l’IA

L’histoire de ‘The Night Watch’ (l’une des œuvres les plus célèbres de Rembandt) est des plus intéressantes. Les Hollandais ont terminé le tableau, mesurant 379,5 x 436 centimètres, entre 1640 et 1642 et en 1715, il a été transféré à l’hôtel de ville d’Amsterdam (aujourd’hui le palais royal sur la place du Dam). Le problème est que le tableau était trop grand, alors pour faire de la place ils ont eu l’heureuse idée de couper les bords. C’était en forme à l’époque, mais une bonne œuvre d’art a été perdue dans le processus.

Le tableau peut être vu aujourd’hui au Rijksmuseum, mais bien sûr, il est incomplet. On sait ce que c’est grâce à une copie prédécoupée attribuée à Gerrit Ludens. Aujourd’hui, 300 ans plus tard, et grâce à cette copie et à l’intelligence artificielle, l’ouvrage a été entièrement refait en gardant le style Rembrandt.

Bords manquants, apportez l’IA

Ce projet mené par le Rijksmuseum (entre autres acteurs) porte un nom : « The Night Watch ». Il s’agit, selon les termes du musée, du « projet de recherche le plus important et le plus ambitieux jamais mené sur l’œuvre de Rembrandt ». Commencé à l’été 2019 et ça a finalement payé.

Dans le processus 51 To de données collectées des différentes techniques d’imagerie utilisées pour étudier la peinture. La numérisation MA-XRF, la spectroscopie d’image proche infrarouge (NIR, images dans plus de 500 longueurs d’onde différentes), la photographie en lumière visible (résolution 5 µm) et la numérisation 3D avec lumière structurée (résolution 15 µm) ont été utilisées, entre autres techniques.

La copie de Lundens.

Toutes ces données, ainsi que la copie de Ludens, ont été utilisées pour former un réseau de neurones pour imiter les couleurs, les coups de pinceau et les techniques de Rembrandt pour reconstruire les bords coupés. De cette façon, la peinture de Remrant est à nouveau complète. Les visiteurs du musée pourront le voir dans toute sa splendeur grâce au fait que ces bordures ont été imprimées et placées autour du tableau.

Dans l’image, vous pouvez voir les détails perdus dans la version recadrée.

Et quelles différences y a-t-il ? Pas exactement peu. Dans la version reconstruite, nous pouvons voir trois personnages sur un pont (deux miliciens et un petit garçon) à gauche. Aussi, nous savons maintenant que le petit garçon je m’accrochais à une balustrade. Les personnages centraux, Frans Bannink Cocq et le lieutenant Willem van Ruytenburch, ont été légèrement décalés vers la droite. Aussi le casque du milicien à droite est mieux vu.

Pour nous donner une idée, si le tableau découpé a des dimensions de 379,5 x 436 cm, la reconstitution est de 393,1 x 507,4. Ont été ajoutés 64,4 centimètres à gauche, 7 centimètres à droite, 23,3 centimètres au-dessus et 11,3 centimètres au-dessous. Désormais, le tableau, que l’on peut voir reconstitué sur le site du musée, revient à ce qu’il était en 1642 grâce à l’intelligence artificielle.

