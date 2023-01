Pedro Pascal a ignoré la demande de ne pas jouer The Last of Us quand on lui a donné le rôle de Joel

Le protagoniste de la nouvelle série de »Le dernier d’entre nous », Pierre Pascala récemment révélé qu’il avait ignoré les instructions de HBO de ne pas jouer au jeu vidéo créé par Naughty Dog sur lequel l’histoire est basée.

Pascal, qui joue Joel dans la série HBO, a admis dans une interview qu’il avait essayé de jouer à l’original The Last of Us, mais qu’il avait échoué. « Je n’avais pas entendu parler du jeu », a-t-il déclaré. « L’instruction de HBO était: » Ne jouez pas.

Lors de sa décision d’essayer le jeu original, Pascal a déclaré qu’il voulait se rapprocher le plus possible de son portrait de Joel. « Il était important pour moi de jouer des notes qui étaient directement liées à ce qui était à l’origine dans le jeu, à la fois physiquement, visuellement et vocalement. »

Anciennement co-vedette de la série, Bella Ramseya également partagé que HBO lui avait dit de ne pas jouer « The Last of Us » une fois qu’ils lui avaient donné le rôle d’Ellie, la compagne de Joel âgée de 14 ans tout au long de l’histoire.

« Après ma première audition, ils m’ont demandé : ‘L’as-tu joué ?’ Et j’ai dit « non » et ils ont dit : « Continuez comme ça » », a expliqué Ramsey, bien qu’il ait dit qu’il avait regardé des séquences de gameplay en ligne pour s’assurer qu’il n’entrait pas dans The Last of Us en train de filmer complètement inconscient des images. originale du programme.

Éloigner son casting du jeu original était l’un des défis auxquels l’équipe créative de la série de »The Last of Us » a dû faire face. le co-créateur Craig Mazin a expliqué à quel point il est difficile de traduire une adaptation en direct d’un jeu vidéo, en particulier lorsqu’elle est réalisée par des personnes qui ignorent complètement le contenu original.

Mazin a poursuivi en disant que « The Last of Us » diffère des autres films et émissions de télévision inspirés des jeux vidéo à cet égard, car lui et Neil Druckman ils « comprennent chaque petite partie » du jeu et pourquoi il plaît aux fans.

Il semble que l’équipe composée de Mazin et Druckmann ait réussi à répondre aux attentes des téléspectateurs et des critiques, puisque beaucoup ont classé la série HBO comme l’une des meilleures adaptations jamais réalisées, étant désormais la référence en matière de productions à venir sur la vidéo. franchises de jeux.

» The Last of Us » présente de nouveaux épisodes sur HBO et HBO Max tous les dimanches.