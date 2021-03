La neige dans le magicien d’Oz était de l’amiante pur à 100%

La neige en 1939 Le magicien d’Oz a été fabriqué avec de l’amiante minéral toxique. Beaucoup de choses ont changé dans le monde du divertissement depuis lors, mais le film mettant en vedette Judy Garland inspire toujours la créativité à ce jour, en particulier les effets pratiques qui ont été utilisés. Il s’est avéré que certaines des astuces utilisées par l’équipe étaient plus qu’un peu dangereuses pour les acteurs et l’équipe, notamment l’utilisation d’amiante. Du début au milieu des années 1900, l’amiante était beaucoup utilisé pendant les vacances comme une fausse neige avec des dizaines de marques apparaissant comme «White Magic», «Pure White» et «Snow Drift».

La scène du coquelicot dans Le magicien d’Oz est devenue tristement célèbre au fil des années après que les téléspectateurs ont appris que la fausse neige de la scène était à 100% en amiante. Dans le film, Dorothy se réveille dans un champ de pavot enneigé conçu par Glinda la bonne sorcière. Le chrysotile, qui est de l’amiante blanc, était couramment utilisé comme fausse neige pour les décorations de Noël, mais il était principalement utilisé dans les toitures, les plaquettes de frein, les portes coupe-feu intérieures, les rideaux de scène, les plafonds en pop-corn, etc. Lorsque de la poussière d’amiante est inhalée ou ingérée, les fibres minérales peuvent éventuellement être emprisonnées de façon permanente dans le corps. Selon Atlas Obscura, Le magicien d’Oz, « littéralement dous[es] ses principaux caractères dans les cancérogènes. «

Les fibres d’amiante piégées dans le corps peuvent provoquer une inflammation des poumons, des cicatrices et même des dommages génétiques. Le mésothéliome de type cancer rare est presque exclusivement lié à l’exposition à l’amiante, ainsi qu’à d’autres types de cancer et de maladie pulmonaire. Cela étant dit, il n’a pas été officiellement confirmé que quiconque de l’ensemble des Le magicien d’Oz décédé de l’utilisation de l’amiante dans la scène du champ de pavot.

En plus de la fausse neige dans Le magicien d’Oz, de l’amiante aurait également été utilisé sur le costume d’épouvantail de Ray Bolger. Étant donné que le personnage a plusieurs affrontements avec le feu dans le film, on pense que son costume a été aspergé d’un matériau ignifuge à base d’amiante. Margaret Hamilton, qui a joué la méchante sorcière de l’Ouest, utilise un balai en feu, qui était également fait d’amiante pour l’empêcher de brûler réellement sur le plateau. Désormais, les équipes de tournage utilisent d’autres méthodes pour créer de la fausse neige ou faire face à des flammes réelles sur le plateau, grâce à la technologie émergente.

Le magicien d’Oz peut être le film le plus aimé de tous les temps. Cependant, sa production présentait plus que quelques aspects troublants. Buddy Ebsen, qui jouait à l’origine le Tin Man, s’est retrouvé à l’hôpital pendant deux semaines après que l’aluminium utilisé dans son maquillage se soit infiltré dans son corps, l’empoisonnant dans le processus. Il a été remplacé par Jack Haley Jr. Margaret Hamilton a été gravement brûlée en exécutant l’une des cascades de disparition remplies de fumée et a dû être conduite à l’hôpital. Il lui a fallu six semaines pour se remettre complètement de ses blessures. Snopes a été le premier à confirmer que l’amiante était utilisé sur Le magicien d’Oz ensemble.

Sujets: Le magicien d’Oz