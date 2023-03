5 séries similaires à The Snow Girl qu’il FAUT VOIR sur NETFLIX avant la saison 2

Netflix

Le deuxième opus de The Snow Girl sur Netflix a été officialisé, mais pour faciliter l’attente, nous vous proposons 5 séries sur la plateforme.

La fille des neiges était l’une des séries espagnoles les plus réussies jusqu’à présent cette année pour le service de streaming Netflix et ce mardi, il a été confirmé qu’elle était renouvelée pour une saison 2. Le public a été captivé par cette histoire qui se déroule en 2010, l’année où la disparition d’Amaya a eu lieu. C’est là que la journaliste Miren entame une enquête parallèle pour retrouver la jeune fille, en plus de celle des autorités. Sans aucun doute, une prémisse qui captive tout spectateur et c’est pourquoi, avant son deuxième opus, nous vous proposons 5 options sur la plateforme. Revoyez la liste !

5- L’affaire Alcasser

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Fernando Garcia, Juan Ignacio Blanco, Pepe Navarro

Parcelle: De nouvelles interviews et analyses de preuves ont mis en lumière le meurtre de trois filles en 1992 qui a choqué toute l’Espagne.

4-Étranger

Année: 2017

Saisons: 2

Protagonistes: Cho Seung-woo, Bae Doona, Shin Hye-sun, Choi Jae-woong, Lee Joon-Hyeok, Lee Kyung-young

Parcelle: Un procureur empathique fait équipe avec un détective intrépide pour analyser une affaire de meurtre liée à la corruption politique.

3-Sûr

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Michael C. Hall, Amanda Abbington, Hannah Arterton, Louis Greatorex, Raj Paul, Chook Sibtain, Hero Fiennes-Tiffin

Parcelle: Après la disparition de sa fille adolescente, un chirurgien veuf d’un quartier riche commence à découvrir de sombres secrets sur les gens qui l’entourent.

2- Où est Marthe ?

Année: 2021

Saisons: 1

Parcelle: La disparition de l’adolescente Marta del Castillo a défrayé la chronique en Espagne. La famille, les amis et la police discutent d’une affaire qui n’est toujours pas résolue.

1-foncé

Année: 2017

Saisons: 3

Protagonistes: Louis Hofmann, Anna König, Roland Wolf, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Sebastian Rudolph, Mark Waschke

Parcelle: La disparition d’un enfant entraîne quatre parents dans une recherche effrénée, alors qu’ils découvrent un mystère qui s’étend sur trois générations.

