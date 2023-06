Bryan Cranston prendra sa retraite en 2026 pour passer plus de temps avec sa femme

Acteur légendaire Bryan Cranston dispose d’un plan de retraite. S’adressant à British GQ, le lauréat d’un Emmy Breaking Bad La star a révélé qu’il allait prendre sa retraite en 2026, désireux de se concentrer uniquement sur le fait de passer le plus de temps possible avec sa femme, Robin Dearden. Les deux sont mariés depuis 1989, et après des décennies de mariage, Cranston estime qu’il doit à sa femme aimante et solidaire de s’éloigner des projecteurs afin qu’ils puissent passer du temps de qualité ensemble à la retraite.





« Je veux changer de paradigme une fois de plus », explique Cranston. « Au cours des 24 dernières années, Robin a mené sa vie en tenant ma queue. Elle a été la plus un, elle a été l’épouse d’une célébrité. Elle a dû pivoter et ajuster sa vie en fonction de la mienne. Elle en profite énormément, mais nous sommes inégaux. Je veux niveler ça. Elle le mérite. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cranston envisage non seulement de se retirer du métier d’acteur, mais de vendre sa moitié de Dos Hombres, la société de mezcal créée en 2019 avec Breaking Bad co-vedette Aaron Paul. L’acteur et Dearden prévoient ensuite de déménager dans un pays étranger, probablement la France, pendant au moins six mois et de partir de là. Cranston dit qu’il veut vivre dans un petit village et apprendre la langue locale, ainsi que comment cuisiner et cultiver un jardin.

« Je veux avoir cette expérience », déclare Cranston, qui aura 70 ans cette année-là. « Je veux faire des excursions d’une journée et avoir le feu dans la cheminée et boire du vin avec de nouveaux amis et ne pas lire de scripts. Ce n’est pas va être comme, ‘Oh, je vais lire et voir ce que je vais faire.’ Non, c’est une pause. C’est un arrêt. Je ne penserai pas à [work]. Je ne vais pas prendre d’appels téléphoniques.

En relation: 7 raisons pour lesquelles vous devriez revoir Breaking Bad





Bryan Cranston envisage la fin de sa carrière

Frito-Lay/Sony

Cranston pourrait prendre sa retraite aujourd’hui et être toujours considéré comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps, donc une retraite, chaque fois qu’il choisira de la prendre, serait certainement très bien méritée. Il a été largement acclamé tout au long de sa carrière, en particulier pour son rôle de Walter White dans le drame à succès AMC. Breaking Bad. Cranston a remporté un Emmy par intérim à quatre reprises pour ce rôle. Il avait auparavant impressionné par son côté plus comique en tant que personnage paternel de la sitcom à succès Malcolm au milieu. Plus récemment, il a de nouveau impressionné les critiques avec son rôle dans la série Showtime votre Honneur.

Cranston a également remporté un Tony pour avoir joué l’ancien président Lyndon B. Johnson dans le spectacle de Broadway Tout leremportant plus tard le même prix pour avoir joué Howard Beale dans Réseau. Il a été nominé aux Oscars pour son rôle dans Trumbo. Ses autres rôles récents incluent les films Le seul et unique Ivan, Vendre/Acheter/Dateet Jerry et Marge vont grand. Il apparaîtra également dans le nouveau film de Wes Anderson Ville d’astéroïdes et a une apparition spéciale dans un prochain épisode de Il fait toujours beau à Philadelphie.