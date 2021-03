One Piece: Le pouvoir de Maître Tanuki et le retour d’une légende – Chapitre 1007 du Manga

Dans le manga mondialement connu de Mangaka Eiichiro Oda, Une pièce, les choses sont à nouveau chaudes dans le dernier chapitre. Plus qu’un personnage que l’on croyait mort trouve une nouvelle vie, un membre de la Gang de pirates au chapeau de paille peut enfin montrer ce qu’il y a dedans, et il y a aussi Chapitre 1007 de nouvelles allusions au vrai pouvoir d’un fruit du diable particulier. Ce résumer est un vrai festival pour tous les fans de « One Piece ».

One Piece: Que se passe-t-il dans le chapitre 1007 du manga?

Alors que sur la couverture du chapitre 1007 de Manga, une autre demande de couverture est remplie et nous César voir comment il fabrique des ballons pour les pingouins, tous les yeux sont ouverts sur la scène live au sommet du crâne Hyogoro, la fleur dirigé. Bien que l’ancien patron de la dem Yakuza Virus du démon de glace décomposé et lentement mais sûrement transformé, il réussit toujours à vaincre tous les attaquants, y compris Daikoku, Kaze-Kage et le commandant Hotei.

Néanmoins, son subordonné veut et doit Yatappe se conformer au souhait de son maître et mettre fin à sa vie. Mais il est visiblement difficile pour lui d’exécuter, après que tous les laquais de Hyogoros le voient comme un père. Pendant ce temps, les subalternes de reinecomment leur patron peut leur permettre de subir les effets du virus, entraînant le désastre du 100 gangs de pirates bêtes prend personnellement.

Grande entrée Choppers

Dans ce chapitre de One Piece, Queen révèle que le virus du démon de glace sert également à éliminer les adeptes inutiles. Après tout, ils sont pour lui Les plaisirs et le Les serveurs juste des échecs qui ont perdu leur chance de devenir célèbre. Il décrit les deux groupes comme des voyous faciles à remplacer et, pour ainsi dire, demande s’ils sont samouraï sont encore meilleurs, après tout, ils se battraient pour quelque chose qui n’a depuis longtemps plus aucune perspective de succès.

Comme Queen déclare également que Hachoir n’est pas meilleur que lui-même, puisque le chapeau de paille est tout autant un pirate qui ne vit que pour lui-même et pour trahison, ce même médecin interrompt l’exécution de Hyogoro parce qu’il le fait Antidote établi avec succès. Un énorme canon est tiré contenant l’antidote, qui, comme le virus lui-même, peut être inhalé pour faire effet.

Chopper que toutes les personnes impliquées sont toujours pour un Ratons laveurs tiens, joue ouvertement avec Queen et lui apprend qu’un virus ne doit jamais être utilisé comme une arme. La catastrophe tente alors d’enlever le docteur des chapeaux de paille avec son laser, mais les Pleasures and Waiters protègent l’orignal car ils ont perdu toute confiance en Queen. Lorsque Marco le Phénix Queen tient bon et laisse libre cours à Chopper, il corrige toutes les personnes présentes avec la déclaration qu’il n’est pas un raton laveur et manque Queen dans son Forme de monstre un coup de poing brutal.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Le vrai pouvoir de Momonosuke et le retour d’une légende

Alors que Chopper Queen lit l’acte d’émeute, a Momonosuke une dépression nerveuse modérée et révélée Yamatoqu’il était un imbécile faible, pathétique et gâté. Désespéré, le fils d’Oden se transforme en sien Forme de dragonqui ont favorisé la fille / le fils de Kaido est une anguille. Après avoir parcouru la salle de réception à l’intérieur du château, un membre de la CP-0 ses camarades savent que Fruit du Démonqui a mangé momonosuke était le produit d’une expérience.

Lorsque Kaido était un prisonnier de la marine, utilisé Vegapunk son génome et a essayé de créer un fruit artificiel du diable. Le gouvernement mondial avait l’intention de confisquer le fruit, mais cela a été considéré comme un échec et était sur Punk Hazard laissé pour compte. Cela ne jouerait en fait plus de rôle, puisque le fruit est considéré comme détruit, mais l’agent en est heureux et fait allusion au fait que la nouvelle force de Momonosuke ne doit pas être sous-estimée.

Cette information intéressante disparaît sans un son après que le chapitre 1007 de Manga de One Piece parle à nouveau du Akazaya se soucie, qui ont tous repris conscience. Lorsque les épéistes sont sur le point de se déplacer pour soutenir leurs alliés au combat, celui que l’on croyait mort apparaît étonnamment. Odes devant eux et dit qu’il espérait que leurs chemins se croiseraient à nouveau, même s’il doit admettre que ses camarades sont devenus assez vieux.