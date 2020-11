Cyberpunk 2077: La nudité dans le RPG d’action peut être désactivée, par exemple pour Twitch

Cyberpunk 2077 est un jeu pour adultes qui montre la peau nue en plus de la violence. Mais si tu ne veux pas voir des gens nus, ça peut désactiver la nudité dans les options.

Cyberpunk 2077 est un jeu très important, en particulier pour les streamers. Mais ils ont plusieurs problèmes avec le titre. D’une part, le studio de développement CD Projekt Red a dû ajouter une option pour ne pas lire certains morceaux de musique dans les flux. Parce que la musique protégée par le droit d’auteur pose actuellement d’énormes problèmes aux streamers Twitch. Des vidéos entières doivent donc être supprimées.

Dans Cyberpunk 2077, vous n’avez pas besoin de voir des PNJ nus

Mais montrer des corps nus est problématique sur Twitch. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles CD Projekt RED a introduit une option dans le RPG d’action qui vous permet de désactiver la nudité. Le responsable QA de CD Projekt Red, Łukasz Babiel, l’a révélé sur Twitter.

On ne sait pas encore s’il existe différents niveaux à travers lesquels vous pouvez réguler la nudité dans « Cyberpunk 2077 ». Dans tous les cas, vous pouvez les désactiver complètement lors de la sortie du jeu de rôle d’action le 10 décembre sur PC, PS4 et Xbox One (avec une mise à niveau gratuite de nouvelle génération).

