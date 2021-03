La NASA fait appel à des lycéens pour un distributeur de ruban adhésif pour station spatiale

Depuis plus de 50 ans, les astronautes de la NASA se sont appuyés sur du ruban adhésif pour tout réparer, d’un rover lunaire sur la lune à une fuite d’air à bord de la Station spatiale internationale. Jusqu’à présent, cependant, ils n’ont pas eu de moyen facile de distribuer l’adhésif.

Entrez les élèves du secondaire de cinq États différents, qui ont trouvé la solution.

Le commandant de SpaceX Crew-1, Mike Hopkins, ingénieur de vol dans l’équipage de l’Expédition 64 de la station spatiale, a récemment fait une démonstration du distributeur de ruban HUNCH à bord du laboratoire en orbite.

« Je pense que ce distributeur de ruban va trouver une grande utilité ici sur la Station spatiale internationale », a déclaré Hopkins dans une vidéo enregistrée montrant l’appareil en action.

Une vue du distributeur de ruban HUNCH (lycéens unis avec la NASA pour créer du matériel) à bord de la Station spatiale internationale. Le nouvel outil devrait améliorer l’efficacité des opérations et de la recherche scientifique sur la station spatiale. (Crédit d’image: NASA)

HUNCH, ou lycéens unis avec la NASA pour créer du matériel, est un programme national qui met les étudiants au défi de concevoir et de construire des équipements qui sont ensuite lancés et utilisés à bord de la station spatiale. Maintenant dans sa 18e année, les étudiants de HUNCH ont construit des casiers, des mains courantes, divers outils et une table de cuisine pour que l’équipage puisse manger et partager des repas. Le programme a même mis au point certains des produits alimentaires qui ont été ajoutés aux menus des astronautes.

Ce dernier projet a résolu un problème épineux pour l’équipage de la station.

« L’une des choses clés que j’aime à ce sujet est que vous pouvez essentiellement le faire fonctionner d’une seule main. Ici, vous utilisez souvent votre autre main pour vous stabiliser », a déclaré Hopkins.

Avant le distributeur HUNCH, les rouleaux de ruban adhésif – également appelé «ruban gris» ou «ruban Mach 25» – et le ruban Kapton haute température étaient généralement collés sur les bords des zones de travail, sur les mains courantes ou à tout endroit à portée de main. Pour couper le ruban du rouleau, les astronautes ont dû utiliser des ciseaux ou, à la rigueur, ils l’ont déchiré avec leurs dents.

Bien que les membres d’équipage puissent utiliser des distributeurs prêts à l’emploi pour le ruban Scotch, les solutions commerciales disponibles pour le conduit plus grand et les rouleaux de ruban Kapton ne disposaient pas d’un rail de siège ou d’un autre type de connecteur pour être compatibles avec les systèmes de la station.

«Très facilement, il va sur le rail de guidage et vous pouvez voir qu’il est déjà verrouillé en place», a déclaré Hopkins à propos du distributeur HUNCH, alors qu’il le montait sur l’un des murs du laboratoire américain Destiney.

« Je peux avoir plusieurs [types of] bandes en même temps, donc c’est aussi bien », a-t-il dit.

Le distributeur de ruban adhésif HUNCH a été développé et construit par des étudiants de la Windsor High School à Windsor, Connecticut; Lakewood High School à Lakewood, Colorado; Le lycée Cypress Woods à Cypress, Texas; Decatur High School à Decatur, Alabama; Clear Creek High School à League City, Texas; et le lycée du comté de Dade à Trenton, en Géorgie.

Avant le HUNCH (lycéens unis avec la NASA pour créer du matériel), le distributeur de ruban adhésif, le conduit, le Kapton et d’autres bandes étaient distribués à l’aide de ciseaux et apposés entre les utilisations. (Crédit d’image: NASA)

La nécessité du distributeur de ruban souligne les nombreuses utilisations des rubans sur la station. Plus de 20 adhésifs différents sont utilisés à bord du complexe orbital, bien que le ruban adhésif et le ruban Kapton soient les plus populaires. Les bandes sont utilisées pour les activités quotidiennes, un peu comme sur Terre, mais aussi pour empêcher les objets de flotter dans l’environnement de microgravité de l’espace.

Les bandes Duct et Kapton ont également joué un rôle clé dans les situations d’urgence dans l’espace. En avril 1970, le ruban gris était l’un des outils nécessaires pour construire un épurateur d’air au dioxyde de carbone de fortune pour l’équipage d’Apollo 13 échoué. Deux ans plus tard, les astronautes d’Apollo 17 Gene Cernan et Harrison Schmitt se sont appuyés sur du ruban adhésif pour maintenir ensemble une carte en tant que garde-boue de remplacement pour leur rover lunaire sur la lune.

Plus récemment, des astronautes ont utilisé du ruban Kapton pour construire et aligner des outils personnalisés à utiliser lors de sorties dans l’espace pour réparer le matériel cassé à l’extérieur de la station spatiale. Du ruban adhésif a également été utilisé pour réparer temporairement une fissure dans un module russe qui fuyait de l’air avant qu’une solution permanente puisse être conçue et mise en œuvre cette semaine.

Au total, le programme HUNCH a transporté plus de 800 articles à la station qui ont été construits par 2 575 élèves de 277 écoles secondaires participantes à travers le pays.

« Félicitations à tous les étudiants avec le projet HUNCH », a déclaré Hopkins. « Vous l’avez fait sortir du parc. »

