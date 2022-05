Combien Netflix facturera pour le partage de mot de passe et à partir de quand

Après la grande perte d’abonnés qu’a subie Netflix Depuis quelques mois, la plateforme de streaming prévoit d’apporter de nouvelles modifications à son service. Bien qu’il continuera à apporter de nouvelles productions de haute qualité pour maintenir un excellent contenu dans son catalogue et proposer divers plans d’abonnement adaptés à ses clients, il apportera également de nouvelles modifications aux utilisateurs qui partagent leurs mots de passe.

Annoncé il y a quelques mois, Netflix facturera des frais supplémentaires aux utilisateurs qui prêtent leurs comptes à d’autres personnes sur différents appareils. Bien que le service ait permis à ses abonnés de partager leurs comptes sans aucun obstacle, cela a été l’une des plus grandes conséquences pour lesquelles sa croissance s’est arrêtée.

La plateforme a confirmé que, sur ses 222 millions d’abonnés dans le monde, on estime qu’il y a plus de 100 millions d’utilisateurs supplémentaires qui ont accès au service Netflix sans payer de compte, car la famille ou les amis décident de le prêter à leurs proches. . Avec le recul, ces millions d’utilisateurs supplémentaires pourraient constituer une autre source importante de revenus pour l’entreprise.

Comment fonctionnera le nouveau supplément de Netflix ?

Chaque fois que nous voulons démarrer une session sur un nouvel appareil, Netflix demandera un code qui ne nous sera fourni qu’une fois que nous aurons effectué le paiement supplémentaire. À l’heure actuelle, on sait que le coût du partage du mot de passe sera un paiement mensuel d’environ 60 pesos mexicains, et seuls deux sous-comptes supplémentaires peuvent être créés. En payant le supplément, les personnes partagées pourront avoir leur propre profil avec des recommandations spécialisées, un nom d’utilisateur et même leur propre mot de passe.

De même, la société a souligné que le supplément ne sera pas effectué automatiquement. Si un utilisateur qui ne vit pas dans la même maison (la même adresse IP enregistrée par l’utilisateur principal) souhaite entrer sur la plateforme, un code de vérification sera demandé avant d’être autorisé à accéder au compte.

Quand ces changements seront-ils reflétés sur la plateforme Netflix ?

Netflix lancera cette nouvelle méthode dans trois pays d’Amérique latine, à commencer par le Pérou, le Chili et le Costa Rica au début de 2023. Pour le moment, aucune date exacte n’a été annoncée pour le supplément de partage des mots de passe à appliquer au Mexique, nous aura encore un peu de temps supplémentaire pour continuer à partager notre compte jusqu’à ce que Netflix décide d’appliquer ces changements à son service dans le monde entier.