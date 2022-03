Le film catastrophe bat presque le record du box-office en tant que pire film de tous les temps

Un film catastrophe sorti plus tôt cette année s’est retrouvé sur une liste peu enviable après être devenu l’un des plus gros flops au box-office de tous les temps.

Chute de lunequi met en vedette Patrick Wilson et Halle Berry, avait un budget impressionnant de 140 millions de dollars (106 806 700 €), mais n’a pris que 10 millions de dollars (7 629 050 €) lors de son week-end d’ouverture – comparez cela à Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui a rapporté 587,2 millions de dollars (447 977 816 €) lors de son week-end d’ouverture et vous pouvez voir à quel point ce film catastrophe est vraiment un désastre.

À ce jour, Chute de lune a gagné seulement 39,2 millions de dollars (29 905 876 ​​€) au box-office mondial. Encore une fois, pour une image plus complète, vous pouvez comparer cela à Spider-Man : Pas de retour à la maison qui a pris plus de 1,8 milliard de dollars (1 373 229 000 €) dans le monde.

Par conséquent, Chute de lune s’est retrouvé sur une liste de célèbres flops hollywoodiens, qui comprend le brillamment intitulé Mars a besoin de mamans – qui a coûté 150 millions de dollars (114 378 750 €) et, par une étrange coïncidence, n’a rapporté que 39,2 millions de dollars – et le film d’Eddie Murphy Les Aventures de Pluton Nashqui avait un budget de 100 millions de dollars (76 252 500 €) et a pris 7,1 millions de dollars (5 413 643 €).