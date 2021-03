Hillbilly Elegy remporte les nominations aux Oscars Glenn Close et aux Razzie pour le même rôle

Pour son rôle dans Hillbilly Elegy, Glenn Close a été simultanément nominé pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et la pire actrice dans un second rôle Razzie. Le film, réalisé par Ron Howard et basé sur les mémoires de JD Vance du même nom, met en vedette Close comme Bonnie « Mamaw » Vance. Avec seulement un score de 25% sur Rotten Tomatoes, le film a été fortement critiqué par les critiques lors de sa sortie sur Netflix l’année dernière.

De toute évidence, l’Académie n’est pas aussi difficile Hillbilly Elegy comme l’ont été les critiques. La liste complète des nominations révèle que Glenn Close a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle aux côtés de Maria Bakalova dans Film de déménagement ultérieur de Borat, Olivia Colman dans Le père, Amanda Seyfried dans Manket Yuh-Jung Youn dans Minari.

Avec la nomination de Close, Hillbilly Elegy est également nominé pour le meilleur maquillage et coiffure. Cet honneur marque également la huitième nomination aux Oscars de Close, bien qu’elle n’ait pas encore remporté la victoire. Sa Hillbilly Elegy rôle a également obtenu ses nominations supplémentaires pour la meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globe et aux Screen Actors Guild Awards.

Pendant ce temps, lors des Golden Raspberry Awards annuels de cette année, Close est en lice pour la pire actrice dans un second rôle pour Hillbilly Elegy aux côtés de Lucy Hale (Île fantastique), Maggie Q (Île fantastique), Kristen Wiig (Wonder Woman 1984) et Maddie Ziegler (Musique). Hillbilly Elegy est laso pour deux autres Razzies avec Ron Howard nominé pour le pire réalisateur et Vanessa Taylor pour le pire scénario.

L’honneur distinct de Close de remporter à la fois des Oscars et des Razzies pour un seul rôle est inhabituel, mais ce n’est pas la première fois que cela se produit. En 1982, le regretté acteur James Coco a été nominé pour le meilleur acteur de soutien aux Oscars et le pire acteur de soutien aux Razzies pour son rôle de Jimmy Perrino dans Seulement quand je ris. Deux ans plus tard, en 1984, Amy Irving a emboîté le pas avec les nominations de la meilleure / pire actrice dans un second rôle pour jouer Hadass dans Barbra Streisand’s Yentl.

D’autres ont remporté des nominations aux Oscars et aux Golden Raspberry Award la même année, mais pour des performances différentes. Melissa McCarthy était prête pour l’un de chacun en 2019 pour ses rôles dans Pouvez-vous me pardonner? et Les meurtres de Happytime. D’autres exemples incluent Sandra Bullock pour Le côté aveugle et Tout sur Steve; Alec Baldwin pour Le refroidisseur et Le chat dans le chapeau; et Jack Nicholson pour Quelques bons hommes et les deux Hoffa et Problème d’homme.

Hillbilly Elegy est basé sur une histoire vraie, inspirée du mémoire 2016 du même nom. Alternant entre différentes chronologies, l’histoire suit Gabriel Basso dans le rôle de JD Vance, un étudiant en droit de Yale qui doit rentrer chez lui dans sa famille « hillbilly » dans l’Ohio après une urgence familiale. Amy Adams et Glenn Close sont respectivement la mère et la grand-mère de JD. Il a fait ses débuts sur Netflix en novembre et, bien qu’il ait été accueilli principalement par des critiques négatives, le film a toujours clairement ses fans.

Les gagnants de la 93e cérémonie annuelle des Oscars seront dévoilés le 25 avril. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement sur ABC.com, et pour en savoir plus sur les Golden Raspberry Awards, vous pouvez également visiter le site officiel de Razzies.com.

Sujets: Hillbilly Elegy, Oscars, Razzies