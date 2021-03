Le fils d’Alex Trebek révèle la 1 possession de son père qu’il a gardée

Même si les fans de « Jeopardy! » avaient l’habitude de voir Alex Trebek dans un costume et une cravate pimpants tout en animant le jeu télévisé emblématique, le fils de l’icône de la télévision, Matthew, a déclaré que ce n’était pas le cas sur le plateau et à la maison.

« J’ai grandi en le regardant à la télé et en le voyant habillé. C’était une façon dont je le voyais de toute évidence », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight dans une nouvelle interview. «Et puis, étant avec lui dans la maison, il était très décontracté, beaucoup habillé. Il faisait beaucoup de travail dans la maison, donc la plupart de ses (vêtements), ce serait un jean et un t-shirt. Beaucoup des jeans et des T-shirts avaient des trous. Complètement différent de ce qu’il était à la télévision. «

Alex Trebek et son fils Matthew Trebek le 16 octobre 2013 à New York. Rob Kim / Getty Images

Mais le plus jeune Trebek a gardé une possession spéciale de son père qui provenait de la partie formelle de sa garde-robe: une cravate qui avait été un cadeau de sa mère, Jean.

«J’ai gardé une cravate que ma mère avait donnée à mon père», a-t-il révélé. «En ce qui concerne les vêtements, c’était probablement l’élément le plus important. Presque tout de« Jeopardy! est allé à The Doe Fund, et maintenant nous avons juste son placard à la maison ici. Nous allons toujours trier ces (articles), mais pour le moment, ils restent en quelque sorte en place. «

Trebek est décédé en novembre 2020 à l’âge de 80 ans, environ 20 mois après avoir annoncé publiquement pour la première fois qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Sa famille et l’équipe de « Jeopardy! » s’est associé pour faire don de la garde-robe du spectacle de l’hôte de longue date à l’organisation à but non lucratif The Doe Fund. La mission du groupe est «de briser les cycles de l’itinérance, de l’incarcération et de la récidive en fournissant des services holistiques, des logements et des possibilités de travail», selon le site Web de l’organisation.

« Rocky Schmidt, qui était l’un des producteurs de » Jeopardy! » et l’un des meilleurs amis de mon père a demandé: «À qui devrions-nous en faire don?», a expliqué Matthew. «Je connaissais The Doe Fund (de) travailler à Harlem dans un restaurant. Ils ont un autre emplacement qui n’est pas trop loin. Je pense que le travail qu’ils font, et les gens qui travaillent pour The Doe Fund, sont des gens vraiment formidables, extraordinaires Donc, tout cela avait du sens.

« Je pense que donner une seconde chance et aider les gars qui ont eu un passé un peu difficile à se remettre sur pied, je pense que c’est une grande mission. Et quelque chose que ma famille et moi soutenons tous », a déclaré Matthew, ajoutant qu’il croyait que son père « se sentirait plutôt bien à ce sujet. »

Voir les costumes de son père sur les hommes du programme The Doe Fund a fait que Matthew se sentait «bien», ajoutant: «C’est vraiment significatif, et c’est vraiment réconfortant.

