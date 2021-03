« Ginny et Georgia »: Hunter ou Marcus, avec qui Ginny restera

«Ginny et Géorgie», la comédie dramatique de Netflix, a conclu sa première saison avec une adolescente en fuite, après que Ginny ait découvert que sa mère avait empoisonné son beau-père. Avec ce dangereux secret maintenant révélé à elle, Ginny a attrapé son petit frère et a fui leur maison dans la peur de leur mère.

En général, « Ginny et la Géorgie« il a reçu des critiques mitigées, des éloges pour sa gestion des dynamiques raciales et adolescentes; critiques de leurs multiples histoires, qui se croisent et se chevauchent de manière souvent déroutante. Le public a montré une grande émotion avec la série et avec ses personnages Antonia, Genry, Ginny, Sara Waisglass, Max Oui chasseur.

Ginny a réussi à capter l’attention de ses fans, que beaucoup ont réussi à identifier à bien des égards avec elle, une adolescente qui traverse une étape difficile à la fois avec sa famille et dans son environnement social avant laquelle elle doit avancer pour elle et pour son jeune frère.

Ginny s’est échappé de chez lui avec son frère qu’il laisse en attente, où trouvera-t-il la sécurité Ginny? Et quel est ton avenir avec ton ex-petit ami chasseur et peut-être son petit-ami Marcus? Pour obtenir des réponses à ces questions et plus, lisez la suite pour les détails.

HUNTER OU MARCUS, AVEC QUI GINNY RESTERA DANS «GINNY AND GEORGIA»?

Avec qui restera-t-il à la fin de la deuxième saison? (Photo: Netflix)

Dans une interview pour Tvline, Antonia Gentry a donné des détails sur ce qui pourrait arriver à son personnage avec chasseur Oui Marcus, à son tour de ce à quoi elle s’attendrait la saison suivante. Demandé si chasseur et elle arrangera les choses après avoir couché avec lui, ce à quoi elle répond:

« Mec, je me sens mal pour eux tous. Marcus a toujours la bonne chose à dire. Honnêtement, je ne sais pas. Si j’étais Hunter, j’en aurais juste fini. J’ai l’impression qu’ils sont mieux en tant qu’amis, peut-être, qu’en relation l’un avec l’autre, simplement parce que Ginny a vraiment tellement de choses à découvrir. Avec Marcus, il connaît ses secrets et ils ont une amitié très étroite qui est différente du genre d’intimité qu’elle a avec Hunter. Alors j’ai l’impression que, mon Dieu, c’est tellement compliqué. Si j’étais Hunter, je resterais à l’écart de tout. C’est ce que je vais dire », à quoi il a culminé avec quelques rires.

On lui demande plus tard si elle croit que Marcus Oui Ginny ils auront un avenir ensemble, auquel Antonia Il a dit:

«Honnêtement, je l’espère. Mais Ginny, elle a beaucoup dans son assiette. La fille doit avoir ses priorités sous contrôle « . « Attendre. Elle a vraiment besoin d’un ami en ce moment, et si jamais nous voyons ses histoires continuer, j’espère qu’il pourra être cet ami pour elle, être là pour elle. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si je découvrais que ma mère a dispersé les cendres de quelqu’un ou de quelque chose qu’elle a tué. Je courrais probablement aussi. Alors elle a vraiment besoin de quelqu’un pour la punir, et j’espère qu’elle le trouvera. «

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «GINNY ET GÉORGIE»?

« Ginny and Georgia » a attiré l’attention de milliers de fans à travers le monde (Photo: Netflix)

À la fin de la première saison de «Ginny et Géorgie», la jeune protagoniste s’échappe avec son petit frère après avoir découvert que sa mère avait empoisonné son beau-père, bien que Ginny non seulement fuir Géorgiemais aussi leurs propres problèmes, Max est en colère contre elle pour sa liaison avec Marcus Oui chasseur vous connaissez la tromperie.

Géorgie, quant à lui, s’engage à Paul, qui est réélu maire, tandis que le détective privé reçoit un appel l’informant que Géorgie elle était mariée à un homme nommé Anthony Greene, qui manque.

À propos du secret de Géorgie et la décision de Ginny, Antonia Gentry a commenté dans la même interview avec TVLine que son personnage n’abandonnera pas sa mère, mais il est clair que « Il a peur de lui».

Ginny et Austin s’enfuient à la fin de la première saison de « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

« Qu’elle s’enfuie montre vraiment à quel point elle a peur de ce dont sa mère est capable et je pense que, dans un sens plus profond, elle a aussi peur de devenir sa mère, pas qu’elle ne tue qui que ce soit. Elle est vraiment confuse. Elle protège sa mère, oui, mais je pense qu’elle le fait par instinct. Leur maman leur a toujours dit «nous contre le monde», des choses comme ça. Elle fait ce que sa mère lui a toujours dit de faire… mais c’est vraiment compliqué. Elle aime sa maman, mais mec, c’est un grand secret», Fit-il remarquer.

Où t’es-tu enfui Ginny? Pour Noblesse, est parti à la recherche de Sion, son père biologique. « Quand il fait ses valises, il attrape le livre que Sion lui donne, et si vous avez fait attention, quand Sion entre et lui tend le livre, vous savez qu’il a inclus une adresse. Il laisse ce message codé secret et elle découvre que c’est l’adresse de son appartement à Boston.», A expliqué l’actrice de 23 ans.

« Donc je pense qu’il est tout à fait raisonnable de supposer que Ginny pourrait aller là où Sion, mais je ne veux pas dire aux gens quoi penser, même si tous les indices sont là.« , Il ajouta.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « GINNY AND GEORGIA »

La deuxième saison de « Ginny et la Géorgie»N’a pas encore de bande-annonce officielle.