La mini-série HBO Max qui vous rappellera Dark and Black Mirror

La science-fiction regorge de films et de séries devenus incontournables pour les fans du genre. Dans le cas du petit écran, il existe deux séries qui, au cours de la dernière décennie, sont devenues le lieu le plus célèbre. D’un côté, Miroir noir, qui est apparu pour la première fois à la télévision britannique et a ensuite été acquis par Netflix, qui a produit plus de saisons et un film, et de l’autre, Foncé, la première série allemande originale de la plateforme, lancée en 2017 et considérée comme l’un de ses meilleurs titres.

Alors que Miroir noir est chargé de dire comment l’être humain est lié à la technologie et, comme il l’a expliqué à Regarde qui j’ai trouvé votre chef décorateur, Joël Collins, montre une photo d’un moment particulier de la vie d’une personne ou d’une communauté, Foncé s’appuyait davantage sur les boucles temporelles et la fin du monde. Bien que les deux productions soient difficiles à comparer et qu’il soit difficile de choisir laquelle est la meilleure des deux, il existe une mini-série de HBO Max qui fonctionne comme une sorte de synthèse entre les deux.

Il s’agit de Des années et des années, fiction créée par Russell T. Davies, qui se concentre sur une famille pour montrer comment les années passent au Royaume-Uni (et dans le monde) en raison des avancées technologiques. De la même manière que Foncé, cette production a une perspective complètement apocalyptique. En même temps, comme on le voit dans les saisons de Miroir noir, s’arrête pour montrer comment des éléments tels que la réalité virtuelle et les réseaux sociaux modifient le comportement de l’humanité.

L’aspect qui différencie Des années et des années du reste des fictions est le politicien. La production de Davies va plus loin dans le message et, sous forme de satire, interroge le comportement de la classe politique. En ce sens, il a su anticiper la vague de partis de droite qui ont commencé à gouverner dans le monde (avant même l’arrivée de Donald Trump), ainsi qu’a pu prédire l’arrivée des faux profonds, mais montrant les dangers qu’ils pourraient avoir pour le monde politique.

Quelles sont les chances de voir une autre saison des années et des années

Malgré que Des années et des années a une fin définitive, on pourrait penser qu’il y a de la place pour que l’histoire se poursuive. Aujourd’hui, la plupart des fictions sont pensées comme des sagas ou des franchises et, à défaut d’une nouvelle saison, elles se développent avec un spin-off. Cependant, cela ne semble pas être le cas pour la production observée dans HBO Max puisque, selon l’actrice T’nia Miller dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, à Davies il n’aime pas penser sa série à plus d’une saison.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂