Trois jours après sa première, "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" a battu des records de collecte de fonds

in

Il y a quelques jours à peine, Marvel a exaucé le vœu des fans : sortir Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cela fait des mois depuis le film, mettant en vedette Tom Holland, Il est devenu l’un des plus attendus de la franchise et, après tant d’attente, il est finalement arrivé en salles. Et, il convient de noter que bien avant son lancement, il a déjà battu des records inégalés.

En 2019, avec la première de Avengers : fin de partie Tout indiquait qu’aucun long métrage produit par Marvel ne pouvait rivaliser avec lui, mais la réalité est qu’avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils ont dépassé toutes les attentes. D’ailleurs, ses chiffres au box-office en sont une belle preuve puisque, trois jours seulement après sa grande parution, il a eu plus de collection que la fin de The Avengers.

Comme rapporté par Deadline, Spider-Man : Pas de chemin à la maison il doit avoir l’une des meilleures premières au monde. Aux Etats-Unis par exemple, il a levé 43,6 millions de dollars et, de son côté, en Europe il a pris 2% de plus que Avengers : guerre à l’infini. De plus, en particulier en Italie, il a dominé le box-office avec trois millions d’euros bruts dès son premier jour.

Cependant, celui avec la meilleure première de Pas moyen de rentrer c’est le Royaume-Uni. D’après ce que le portail susmentionné a publié, le film a obtenu 7,63 millions d’euros mercredi dernier. Aussi, ces données officielles indiquent que le film de Tom Holland pourrait récolter, à la fin de ce week-end, 300 millions de dollars dans le monde. Cependant, le montant est susceptible de continuer à augmenter.

Les fans de Spider-Man attendent ce film depuis longtemps, car des milliers de rumeurs ont surgi autour de lui depuis le début du tournage. De plus, la réalité est que dans ce film la performance de Tom Holland Il se démarque de loin et, finalement, il s’impose comme l’un des meilleurs Peter Parker.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂