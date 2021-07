Sophia Di Martino parle du récit d’amour dans « Loki »

La série « Loki » n’a pas seulement préparé le MCU pour ses prochains événements gigantesques en phase 4. Elle a également fait découvrir aux fans de la franchise une nouvelle série de concepts qui seront d’une grande aide dans cette nouvelle ère de la grande saga de Marvel. Ateliers.

L’un de ces concepts est celui de « variante temporelle », qui peut être correctement expliqué par Sylvie, un personnage joué par Sophia Di Martino, qui est en fait une version alternative de Loki (Tom Hiddleston), venant d’une réalité alternative.

Sylvie est en fuite depuis des années de la TVA (Autorité de la variation temporaire), qui cherche à l’éliminer parce que son existence même représentait un changement radical dans la « chronologie sacrée ». Son personnage est celui qui parvient à gagner plus que la sympathie du propriétaire de la série, joué par Hiddleston, qui même à la fin a développé des sentiments romantiques pour elle.

Cependant, ce qui semble au départ être le début d’une idylle lorsque Loki et Silvie s’embrassent à la fin de la saison, en réalité c’était le prélude à une trahison, puisque Sylvie est plus que déterminée à mettre fin à « Celui qui reste » (Jonathan Majors ) et ainsi achever sa vengeance.

Ce nouveau récit d’amour a laissé les fans de Marvel Studios quelque peu confus non pas par la trahison impliquée, mais par le facteur existentiel que cela implique, car Loki serait techniquement en train de tomber amoureux de lui-même, une réponse que Sophia Di Martino elle-même avait déjà anticipée.

« Je m’attendais presque à ce que cela divise et que certains l’apprécieraient et se laisseraient emporter par le fait que c’est une sorte d’histoire d’amour », a déclaré Di Martino lors d’une conversation avec The Wrap. « Et puis j’ai su qu’il y aurait des sceptiques qui ne seraient pas sûrs. »

Di Martino considère qu’il s’agit d’une exploration de l’amour-propre, sans nécessairement impliquer deux personnes qui tombent amoureuses, qui sont des versions différentes de la même chose. « C’était important pour nous qu’elle soit un personnage différent, qui ait sa propre façon de parler, de se battre et de réagir », conclut-il.

Il ne serait pas la première personne de l’équipe créative de la série à aborder ce problème. La réalisatrice Kate Herron a déclaré que les deux ne sont même pas la même personne et qu’ils sont « à des milliers de mondes séparés », avec des environnements domestiques différents ou leurs rôles respectifs dans l’univers. Marvel Studios a confirmé que « Loki » sera sa première série sur Disney + à avoir une deuxième saison approuvée.