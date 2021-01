La vraie histoire derrière le costume noir de Superman dans la Justice League de Zack Snyder expliquée

L’un des plus gros changements pour la bande-annonce 2020 Justice League de Zack Snyder rend à la version 2017 de Ligue de justice est que Superman porte un costume noir dans le nouveau film à la place de son costume classique rouge et bleu. Dans une interview avec ComicBook.com, Snyder a expliqué comment le costume noir est censé être un tremplin vers le voyage de Superman en tant que personnage.

« J’ai toujours été un très fervent défenseur du costume noir. Je voulais vraiment le costume noir; cela avait du sens pour moi parce que … Superman est un personnage notoirement qui ne grandit pas. Il est comme un rocher et tout s’écrase contre Et nous apprenons sur nous-mêmes en essayant de changer quelque chose qui est immuable. C’est vraiment l’ancienne méthode, le vieux Superman, alors que j’avais l’impression que mon Superman devait, à chaque étape, passer au niveau supérieur et apprendre quelque chose, et être quelque chose différent, car à la fin, l’idée ou ce que j’avais prévu était que la dernière étape pour Superman, [was] son vrai retour, ou sa véritable entrée dans ce que je considérerais comme le Superman classique. «

Dans les bandes dessinées, le costume noir est un costume de régénération kryptonien que Superman porte après son retour d’entre les morts alors que son corps est toujours en convalescence. Bien que Snyder n’ait pas mentionné si ce serait le but du costume dans son film, il a averti que Ligue de justice ne présentera pas la transformation finale de la version d’Henry Cavill de Kal El en archétype classique de Superman dans le Snyder Cut.

« Nous ne comprenons pas vraiment dans ce film, le Superman classique. J’ai aussi l’impression que le costume noir est un excellent marqueur de temps. Donc, si vous voyez un flash-back ou un flash-forward, lui en costume noir vous permet de savoir où vous êtes en tine parce que c’est très particulier à cet arc. Donc j’ai toujours été excité à l’idée d’utiliser le costume noir pour nous enfermer en quelque sorte quand il va du costume noir au costume rouge et bleu, puis quand il est dans le costume rouge et bleu qu’est-ce que cela signifie, et quand il y revient, qu’est-ce que cela signifie? «

Alors que Snyder a toujours dit que son intention était que Superman passe du statut de jeune homme sombre et maussade à celui de champion de la justice dont les gens se souviennent des films de Christopher Reeve, il semble que les fans ne pourront pas assister à cette transformation en Justice League de Zack Snyder. Il serait peut-être temps de lancer la campagne # ReleasetheSnyderCutPart2.

The Snyder Cut met en vedette Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. La mini-série en quatre parties sera diffusée exclusivement sur HBO Max en mars. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

