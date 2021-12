Une femme menace de poursuivre la couturière qui a confectionné sa robe de mariée

Un jour de mariage est important pour chaque mariée et quelque chose qu’ils attendent avec impatience depuis si longtemps. Donc, si quelqu’un le gâche, il est naturel que la mariée se fâche ou même soit furieuse dans certains cas.

C’est ce qui s’est passé lorsqu’une femme a découvert que sa couturière avait copié sa robe unique en son genre.

La femme avait du mal à trouver une robe de mariée pour son mariage l’année prochaine, alors elle s’est chargée de concevoir elle-même la robe de ses rêves car elle a une formation en conception.

Ensuite, elle a cherché une couturière locale pour le faire et a exprimé son enthousiasme lorsqu’elle en a trouvé une sur « Etsy ».

Cependant, son excitation s’est transformée en choc lorsqu’elle a vu plus tard sa robe à vendre sur le site Web de la couturière.

La femme a écrit en ligne qu’ils avaient un contrat qui interdirait à la couturière d’utiliser la robe pour d’autres ventes.

« Bien que je sache que vous ne pouvez pas protéger les créations par droit d’auteur, nous avons un contrat légal qui stipule qu’elle ne fabriquerait pas de robes supplémentaires à vendre à partir de ma création », a-t-elle expliqué sur Reddit.

Elle a également mentionné qu’elle avait consulté un avocat à ce sujet et qu’elle avait un dossier. Elle n’en a pas non plus parlé à la couturière à cause des problèmes juridiques.

Cependant, comme les dessins ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur, elle hésitait à poursuivre la couturière. Alors, elle est allée en ligne pour demander aux gens ce qu’ils pensaient de la situation.

Les internautes disent d’aller de l’avant et de poursuivre.

De nombreux utilisateurs disent que s’il y avait un contrat et qu’il était clair que la couturière ne pouvait pas utiliser la robe, il était juste de la poursuivre.

Un utilisateur a écrit : « Vous aviez un accord. Elle l’a cassé. C’est simple. Peu importe si vous aviez l’intention de confectionner vous-même des robes en utilisant ce design. En fin de compte, cela se résume au fait qu’ELLE a convenu dans un contrat écrit qu’ELLE ne ferait plus de robes en utilisant votre conception, mais c’est exactement ce qu’elle a fait. Je ne sais pas quels seraient les dommages-intérêts, mais votre avocat le saurait.

Un autre utilisateur a écrit : « Elle a accepté de ne pas le faire et le fait. Que les conceptions puissent être protégées ou non n’est pas la question – elle fait ce qu’elle a dit qu’elle ne ferait pas et en profite. Pas d’accord. »

Alors que beaucoup étaient en faveur de la femme, certains commentaires expliquaient pourquoi c’est un gros problème. « Pourquoi est-ce la colline sur laquelle mourir ? Êtes-vous une couturière? Y a-t-il une raison spécifique (outre le contrat) pour laquelle elle ne devrait pas vendre le même design ? » à laquelle la femme a répondu: « J’ai spécifiquement payé un supplément pour que le dessin ne soit pas reproduit »

C’était une question sentimentale.

La femme a mentionné qu’elle ne voulait pas en tirer un profit financier, mais qu’elle était plutôt déçue de voir sa robe unique vendue à d’autres.

« Je ne veux pas d’argent, je poursuivrais pour une performance spécifique – pour qu’elle arrête de le vendre. »

Elle a également mentionné qu’elle avait payé cher pour que la robe soit « unique en son genre » et qu’elle voulait qu’elle soit unique et que voir d’autres mariées porter la même robe la bouleverserait, surtout quand c’est sa conception.

« D’un point de vue entièrement financier, j’ai payé pour que ce soit unique en son genre. D’un point de vue émotionnel, le design est sentimental, de plus, la robe que je n’ai pas encore portée est en ligne pour que le monde la voie, ce qui me fait chier.

